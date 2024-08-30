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الإنقاذ الدولية تحث الحكومات على تبني التزامات صريحة لإنهاء العنف ضد الأطفال

8/30/2024 12:05:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان - أوصت لجنة الإنقاذ الدولية حكومات العالم، بتقديم وتبني التزامات أو تعهدات صريحة وجريئة، بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال في بلدانهم، والتي ستعرض أمام المؤتمر الوزاري العالمي الأول في كولومبيا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة الأردن كدولة رائدة في هذا المجال.
وجاءت توصية اللجنة في تقرير حديث، صدر مؤخرا، حثت فيه حكومات العالم المشاركة في هذا المؤتمر، على تبني التزامات وتعهدات صريحة وجريئة، بخاصة تجاه الأطفال الذين يواجهون أعباء إضافية بسبب الصراعات والأزمات.
وعقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأسبوع الماضي، جلسة تمهيدية وطنية للمشاركة في المؤتمر، برعاية رسمية حكومية، وجرى التوافق على مجموعة أولويات متعلقة بالمؤتمر، سيصار للإعلان عنها في حينه، اذ انضم الأردن إلى مبادرة إنهاء العنف ضد الأطفال كدولة رائدة في العام 2021.
في الأثناء، قالت اللجنة، لا بد من أن تكون هذه الالتزامات "ملموسة وقابلة للقياس"، وتشمل مقدمي الرعاية للأطفال، وتكفل تهيئة بيئات آمنة يمكن للأطفال الازدهار فيها.
وتستند المبادرة العالمية على الهدف 16.2 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بإنهاء ما يتعرض له الأطفال من سوء معاملة واستغلال واتجار بالبشر، وغيرها من أشكال العنف والتعذيب بحلول العام 2030.
ورأت، بأن وضع أساس آمن وخال من العنف للأطفال، مهم للتطور والازدهار وتحقيق إمكاناتهم الكاملة؛ كما أنه يساعد على ضمان عدم لجوئهم للعنف بأنفسهم كبالغين، فالطفولة الآمنة شرط أساسي لبناء مجتمعات أقوى بشكل عام، مشيرا إلى أن تكاليف عدم منع العنف باهظة، اقتصاديا، وأن العبء الاقتصادي للعنف ضد الأطفال على المجتمع، قد يصل لـ8 %من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبينت اللجنة، أنه برغم أن الاستثمارات بمنع العنف ضد الأطفال، تظهر عائدا مرتفعا على الاستثمار، ويجب على البلدان وضع خطط عمل وطنية لتطبيقه، لكن هناك دولة من كل 4 بدول تعمل وتمول مثل هذه الخطط بالكامل.
وفي السياقات الإنسانية على وجه التحديد، ما فتئت فجوة تمويل حماية الطفل آخذة بالازدياد في السنوات الأخيرة؛ ففي منتصف العام الحالي بلغت فجوة التمويل، وفقا لخدمة التتبع المالي 78.8 %.
ولدعم الأطفال ومقدمي الرعاية، قالت اللجنة، إن على الدول التوقيع على الصكوك الدولية لحقوق الطفل ذات الصلة، والتصديق عليها وزيادة إضفاء الطابع المحلي لها، وإقرار المبادئ ذات الصلة لضمان حماية الأطفال من العنف في جميع البيئات، بما في ذلك أثناء الأزمات الإنسانية.
ودعت لتبني نظم ملائمة للرعاية الاجتماعية ونظم العدالة، وإنشاء نظام للمساءلة عن سلامة الأطفال ورفاههم، ويجب أن يكون القيام بذلك في جميع الأماكن قبل الأزمات وأثنائها وبعدها.
ولتقديم التزامات تحدث تغييرا مستداما ومحفزا بإنهاء العنف ضد الأطفال، أوصت لجنة الإنقاذ الدولية بتبني الدول لتعهداتها ضمن المبادئ التالية: إدراج الأطفال ومقدمي الرعاية ممن يعيشون في حالة نزوح، بما في ذلك اللاجئون أو طالبو اللجوء صراحة، ضمن الالتزامات، وأن تشمل التعهدات كلا من السياسة الداخلية والخارجية والمعونة، وينبغي أن تهدف لضمان حصول الأطفال بعدالة على الخدمات الأساسية والحماية، وإشراك الوزارات الأساسية التي تضمن سلامة الأطفال، كالحماية والتعليم والصحة، وما إلى ذلك، في مناقشات التعهد، والالتزام بضمان استمرار التعاون بعد عمر المجلس الوزاري.
وأوصت اللجنة أيضا، بضرورة مراجعة وتوطين التوصيات بمدخلات ومساعدة من منظمات المجتمع المدني الوطنية والمحلية، بما في ذلك، تلك التي لديها خبرة في الاستجابة الإنسانية، لضمان الخصوصية وقابلية التطبيق على سياقات مختلفة، بالإضافة لاستخدام المبادئ الأساسية.
أما المجالات التي شددت عليها اللجنة بتوصياتها، فهي: ضمان الإدماج التام لأطفال اللاجئين والنازحين في النظم الوطنية لحماية الطفل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، ودعم الوالدين ومقدمي الخدمة، وخلق بيئات مدرسية آمنة ومواتية، ومكافحة تجنيد مكافحة واستخدام الأطفال من الجماعات المسلحة واحتجاز الأطفال.

MENAFN30082024000072011014ID1108618022

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