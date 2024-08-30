الإنقاذ الدولية تحث الحكومات على تبني التزامات صريحة لإنهاء العنف ضد الأطفال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمان - أوصت لجنة الإنقاذ الدولية حكومات العالم، بتقديم وتبني التزامات أو تعهدات صريحة وجريئة، بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال في بلدانهم، والتي ستعرض أمام المؤتمر الوزاري العالمي الأول في كولومبيا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة الأردن كدولة رائدة في هذا المجال.
وجاءت توصية اللجنة في تقرير حديث، صدر مؤخرا، حثت فيه حكومات العالم المشاركة في هذا المؤتمر، على تبني التزامات وتعهدات صريحة وجريئة، بخاصة تجاه الأطفال الذين يواجهون أعباء إضافية بسبب الصراعات والأزمات.
وعقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأسبوع الماضي، جلسة تمهيدية وطنية للمشاركة في المؤتمر، برعاية رسمية حكومية، وجرى التوافق على مجموعة أولويات متعلقة بالمؤتمر، سيصار للإعلان عنها في حينه، اذ انضم الأردن إلى مبادرة إنهاء العنف ضد الأطفال كدولة رائدة في العام 2021.
في الأثناء، قالت اللجنة، لا بد من أن تكون هذه الالتزامات "ملموسة وقابلة للقياس"، وتشمل مقدمي الرعاية للأطفال، وتكفل تهيئة بيئات آمنة يمكن للأطفال الازدهار فيها.
وتستند المبادرة العالمية على الهدف 16.2 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بإنهاء ما يتعرض له الأطفال من سوء معاملة واستغلال واتجار بالبشر، وغيرها من أشكال العنف والتعذيب بحلول العام 2030.
ورأت، بأن وضع أساس آمن وخال من العنف للأطفال، مهم للتطور والازدهار وتحقيق إمكاناتهم الكاملة؛ كما أنه يساعد على ضمان عدم لجوئهم للعنف بأنفسهم كبالغين، فالطفولة الآمنة شرط أساسي لبناء مجتمعات أقوى بشكل عام، مشيرا إلى أن تكاليف عدم منع العنف باهظة، اقتصاديا، وأن العبء الاقتصادي للعنف ضد الأطفال على المجتمع، قد يصل لـ8 %من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبينت اللجنة، أنه برغم أن الاستثمارات بمنع العنف ضد الأطفال، تظهر عائدا مرتفعا على الاستثمار، ويجب على البلدان وضع خطط عمل وطنية لتطبيقه، لكن هناك دولة من كل 4 بدول تعمل وتمول مثل هذه الخطط بالكامل.
وفي السياقات الإنسانية على وجه التحديد، ما فتئت فجوة تمويل حماية الطفل آخذة بالازدياد في السنوات الأخيرة؛ ففي منتصف العام الحالي بلغت فجوة التمويل، وفقا لخدمة التتبع المالي 78.8 %.
ولدعم الأطفال ومقدمي الرعاية، قالت اللجنة، إن على الدول التوقيع على الصكوك الدولية لحقوق الطفل ذات الصلة، والتصديق عليها وزيادة إضفاء الطابع المحلي لها، وإقرار المبادئ ذات الصلة لضمان حماية الأطفال من العنف في جميع البيئات، بما في ذلك أثناء الأزمات الإنسانية.
ودعت لتبني نظم ملائمة للرعاية الاجتماعية ونظم العدالة، وإنشاء نظام للمساءلة عن سلامة الأطفال ورفاههم، ويجب أن يكون القيام بذلك في جميع الأماكن قبل الأزمات وأثنائها وبعدها.
ولتقديم التزامات تحدث تغييرا مستداما ومحفزا بإنهاء العنف ضد الأطفال، أوصت لجنة الإنقاذ الدولية بتبني الدول لتعهداتها ضمن المبادئ التالية: إدراج الأطفال ومقدمي الرعاية ممن يعيشون في حالة نزوح، بما في ذلك اللاجئون أو طالبو اللجوء صراحة، ضمن الالتزامات، وأن تشمل التعهدات كلا من السياسة الداخلية والخارجية والمعونة، وينبغي أن تهدف لضمان حصول الأطفال بعدالة على الخدمات الأساسية والحماية، وإشراك الوزارات الأساسية التي تضمن سلامة الأطفال، كالحماية والتعليم والصحة، وما إلى ذلك، في مناقشات التعهد، والالتزام بضمان استمرار التعاون بعد عمر المجلس الوزاري.
وأوصت اللجنة أيضا، بضرورة مراجعة وتوطين التوصيات بمدخلات ومساعدة من منظمات المجتمع المدني الوطنية والمحلية، بما في ذلك، تلك التي لديها خبرة في الاستجابة الإنسانية، لضمان الخصوصية وقابلية التطبيق على سياقات مختلفة، بالإضافة لاستخدام المبادئ الأساسية.
أما المجالات التي شددت عليها اللجنة بتوصياتها، فهي: ضمان الإدماج التام لأطفال اللاجئين والنازحين في النظم الوطنية لحماية الطفل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، ودعم الوالدين ومقدمي الخدمة، وخلق بيئات مدرسية آمنة ومواتية، ومكافحة تجنيد مكافحة واستخدام الأطفال من الجماعات المسلحة واحتجاز الأطفال.
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