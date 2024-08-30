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هل يتحرك الغرب لوقف الإبادة في الضفة؟

8/30/2024 12:05:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - مع بدء قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على الضفة الغربية، والذي يعد الأوسع منذ عدوانها في عملية أطلقت عليها "السور الواقي" في العام 2002، بزعم تدمير بنى تحتية للمقاومة الفلسطينية، فإن العدوان الجديد، يتزامن مع دعوة وزير خارجية الكيان يسرائيل كاتس، لتنفيذ سيناريو التدمير والقتل في قطاع غزة بالضفة، وفي هذا النطاق، طالب مراقبون المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة أي سيناريوهات لتهجير أهالي الضفة الفلسطينيين.
واعتبر هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن التصعيد الصهيوني في الضفة والمسجد الأقصى، هو نتيجة طبيعية للصمت الدولي المريب عن انتهاكات الاحتلال الصارخة للقوانين والتشريعات الدولية كافة.
وكان الوزير الصهيوني المتطرف كاتس، توعد بتنفيذ جرائم إجلاء مؤقت للفلسطينيين في مدينتي جنين وطولكرم، كما فعلت قوات كيانه في قطاع غزة، معتبرا بأن الأعمال الجارية في الضفة، هي حرب بكل معنى الكلمة، ويجب الانتصار فيها، داعياً الى تنفيذ سيناريو غزة في الضفة.
وتشهد مختلف مناطق الضفة تصاعدا في وتيرة الأعمال الحربية منذ اندلاع العدوان الاحتلالي على القطاع، إذ قتل منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في الضفة نحو 660 فلسطينيا برصاص مستوطنين متطرفين وقوات عسكرية للاحتلال، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. محمد مصالحة، قال "لم يعد هناك نظام دولي فاعل، هناك نظام دولي مجير لخدمة الإدارة الأميركية، ومع شديد الأسف، فكل ما أنجزته البشرية بعد الحرب العالمية الثانية بإقامة تنظيم دولي وأمم متحدة ومجلس أمن وجمعية عامة، وقانون دولي مطور، أصبح بعد الحرب والعدوان على غزة، وهجوم الاحتلال وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني، ضربا من اللغو".
وأضاف مصالحة "لا أعوّل كثيرا على الناحية الدولية في هذا المجال، لأن الاحتلال لن يرتدع عن طريق مجتمع دولي تقوده أميركا، لذا أعتقد بأننا في العالم العربي، ندرك بأن فلسطين التي تتعرض لهذا العدوان الإجرامي الشرس، عضو في الجامعة العربية، ولدينا ميثاق دفاع عربي مشترك، وفي ظل تعرضها لعدوان إجرامي استيطاني إحلالي، يريد نزع الشعب الفلسطيني وطرده من ارضه الى دول الجوار، أو إلى الصحراء أو إلى الموت والفناء، فأين تفعيل الميثاق الدفاعي العربي؟".
وأتم "أعتقد بأنه حان الوقت لأن يستشعر العالم العربي والدول الفاعلة كالسعودية والجزائر ومصر ودول الخليج والعراق، بالإضافة للأردن، وجميعها دول تستطيع فعل شيء، أهمية استخدام سلاح النفط للتأثير على أميركا، وهذا الفعل، سيكون له مردود، ساعتها سيشعر الاحتلال بان ما يقوم به في الضفة عدوان سافر، وعليه أن يتوقف".
وأضاف مصالحة، "وعلينا ألا نغفل الفعل الفلسطيني على الارض، الى جانب دعم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة، خصوصا بالسلاح. فالفلسطينيون بحاجة للسلاح والمال، ليستطيعوا الثبات على أرضهم، ويجب على أي دولة ألا تعتقد بأنها في منأى عن العدوان الصهيوني الغاشم الذي يخطط له الاحتلال بإقامة دولته الكبرى، إذ يضع في أفق اعتقاده بأن حدوده ستصل وفق ما كشف عنه، إلى مصر والعراق، وكثير من دول المشرق العربي".
وأوضح ان "الاحتلال يراهن على مجيء دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة، الذي تحدث عن توسعة هذا الكيان، وبالتالي؛ يجب أن يكون هنالك اهتمام بما أعلن عنه ترامب في حالة فوزه بالرئاسة الأميركية".
وفي أحدث جهد من العاصمة الأميركية واشنطن لمعاقبة المستوطنين اليهود الذين تتهمهم بالتطرف وممارسة العنف ضد الفلسطينيين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة احتلالية غير ربحية، ومسؤول يهودي عن الأمن في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، أول من أمس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن منظمة هاشومير يوش غير الحكومية التي تقول إنها تساعد بحماية المستوطنين، قدمت دعماً ملموساً لبؤرة استيطانية مقامة على أرض عائلة فلسطينية من دون تصريح في الضفة، تخضع فعليا لعقوبات.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، ان ما يجري في الضفة، يعكس رغبة الحكومة اليمينية المتطرفة بتوسيع دائرة العنف والانتقام من الشعب الفلسطيني، لتحقيق الهدف الذي تسعى اليه، وهو وضع الشعب الفلسطيني في موضع الذي لا يوجد لديه خيار العيش في ظروف لا يمكن تحملها بشريا، او التهجير الذي يسعى اليه اليمين المتطرف في الكيان.
وتابع الماضي "أصبح جزءاً أساسيا من إستراتيجية الكيان القائمة، تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها"، موضحا انه في ظل هذه الأوضاع، يجب أن تتحرك الدول والمنظمات الدولية لانقاذ ما يمكن انقاذه، واهم ما هو مطروح حاليا، استراتيجية الحماية الدولية من المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني.
واضاف إن "الحماية الدولية، هي السبيل الوحيد في ظل تمرد الكيان على القيم الاخلاقية والانسانية في حربه على الشعب الفلسطيني، ولتحقيق هذه الحماية، بدأت دول عديدة في المنطقة والعالم، تطالب بذلك والذهاب الى تطبيق الشرعية الدولية، وإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذا السلوك الاحتلالي اليميني المتطرف، ويبرز الدور الأردني ودول عربية بهذا الخصوص، بحيث لم يعد بالإمكان السكوت عن تصرفات وسلوكيات الاحتلال، والتي لا تتحدى فقط الشعب الفلسطيني، بل والإقليم بمجمله وشعوب المنطقة التي سئمت حالة عدم الاستقرار، هذه التي يعانون منها، حتى أنها أصبحت عبئا كبيرا على الأفراد والدول".
ورأى عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، أن ما يجري ليس واحدا من تداعيات الحرب في القطاع، بل هو تنفيذ لإستراتيجية بدأها الكيان قبل سنوات لإخلاء الضفة من أهلها، في وقت حاول فيه رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو، استثمار العجز الدولي للمضي قدما في ابتلاع الضفة بشكل كامل.
وتابع الغزو، إن "سلطات الاحتلال تستهدف عبر تصرفات وزرائها واقتحامات واعتداءات المستوطنين المتطرفين في المسجد الأقصى وعلى المواطنين الفلسطينيين في الضفة، اقتلاع كل ما يخص الفلسطينيين هناك والقضاء على كل ما من شأنه منحهم فرصة للتوحد وتأسيس دولتهم المستقلة، وهذه السلطات المحتلة، تؤسس حاليا لمرحلة جديدة في الضفة، ستكون مختلفة عما كان سائدا في الماضي".
واستكمل الغزو إن "اللافت في الأمر، أن الولايات المتحدة اتخذت تجاه ما يحدث في الضفة موقفها نفسه الذي تتخذه في حرب الكيان الإبادية على غزة، إذ وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي ما يجري، بأنه "مشاكل مثيرة للقلق"، قائلا ان بلاده على علم بما يجري، وتتواصل مع الكيان، ما يستدعي تكثيف الضغط على واشنطن، للقيام بدور أكثر فاعلية في الدفع الى وقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
واعتبر الغزو أن التصعيد في الضفة، هو نتيجة طبيعية للصمت الدولي المريب عن انتهاكات الاحتلال الصارخة للقوانين الدولية كافة.
واضاف "اليوم، مطلوب من مجلس الأمن والمجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان على عزة، باعتباره الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها لوقف دائرة الانتهاكات للفلسطينيين"، موضحا أن توسيع الكيان رقعة حربه ضد الفلسطينيين إلى الضفة، تصعيد خطر يجب وقفه.
وقال الغزو، برغم ردود الفعل الأميركية والأوروبية الخجولة تجاه ما يقوم به الاحتلال في الضفة، تبقى الجهود السياسية والدبلوماسية الأردنية المكثفة، شبه وحيدة في مواجهة خطوات وتصرفات حكومة المتطرف نتنياهو في الضفة.
وقال الغزو، ان جلاله الملك عبدالله الثاني، قام ويقوم بتحرك دبلوماسي واسع، في مختلف المحافل الدولية للضغط على الكيان، لوقف اعتداءاته وانتهاكاته في الضفة، مشيرا إلى أهمية تحرك دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وأخرى إسلامية، كالمغرب وأندونيسيا وتركيا وإيران ومنظمة المؤتمر الإسلامي، للضغط والقيام بدور في الدفاع عن المسجد الأقصى والضفة، متسائلاً عن دور تلك الدول، في هذا المحور.
وطالب، بموقف دولي موحد ونافذ، يوفر الحماية للفلسطينيين، ووضع حد لمسلسل استهداف المدنيين العُزّل وفرض القيود والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، مشددا على ضرورة الانتباه التام لتحذيرات الأردن، من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن عمليات الاحتلال الحربية الجارية في الضفة، وتعمّد استهداف مزيد من المدنيين الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار اعتداءاته على القطاع، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية.
وختم الغزو حديثه، بأن تصعيد الاحتلال، سيؤدي لتوسيع رقعة النزاع والعنف في المنطقة، ولا بد من تحرك فوري لمجلس الأمن وإصدار قرار بوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

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