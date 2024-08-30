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الحمادين: إستراتيجية المحاسبة تؤطر لخريطة طريق تستند إلى توجهات الملك

8/30/2024 12:05:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- أكد رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمادين، أن خطة إستراتيجية الديوان الجديدة (2024 - 2027)، تؤطر لخريطة طريق واضحة، تستند على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لـ"تطوير عمل الجهاز الأعلى للرقابة المالية في المملكة، وبما يحقق التكامل بينه وبين مؤسسات الدولة كافة".
وأشار الحمادين في حفل إطلاق الإستراتيجية للديوان بالتعاون مع برنامج "سيجما" في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي رعاه رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة أمس، تستند أساسا على توظيف التكنولوجيا والعنصر البشري الكفؤ.
وقال خلال الحفل الذي حضره سفراء من دول شقيقة وصديقة لها علاقات وثيقة وفعّالة مع أجهزة الرقابة العليا، إن "الخطة الجديدة، تتضمن خمسة أهداف إستراتيجية، يندرج تحتها تسعة عشر محورا"، إذ بين تقرير مرئي استعرض في الحفل وهو من إعداد الديوان، أن أهم محاور هذه الخطة تمثلت في: تطوير منهجيات التدقيق المبني على تقييم المخاطر، والتركيز على عمليات التدقيق والاستشارة التي تركز على فرص تحسين الإيرادات وضبط النفقات، وتحسين جودة المخرجات الرقابية، وتقديم توصيات ملائمة وقابلة للتطبيق، بما يعزز الأداء المالي والتشغيلي للقطاع العام، وتطوير برامج ضبط الجودة، بالإضافة الى تقييم وتحسين أطر الحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي للجهات الخاضعة للرقابة.
وأضاف رئيس الديوان "أننا ندعم ونعمل على تحقيق رؤى جلالة الملك للتحديث الاقتصادي، وخريطة طريق تحديث القطاع العام بمكوناتها السبعة"، مؤكدا أن الديوان "يتبنى منهجيات التدقيق التي تعزز مراكز الإيرادات وسلامة واكتمال الأنظمة المحوسبة الخاصة بالمعلومات المالية، بما فيها أنشطة الرقابة الداخلية والحوكمة، علاوة على تقديم استشارات وتوصيات، تساعد مؤسسات الدولة على تطوير خدماتها، والذي بدوره يسهم بالارتقاء بمستوى رضا المواطنين".
وفي إطار الإصلاح السياسي، قال الحمادين إن "الديوان يدقق القوائم المالية للأحزاب والحملات الانتخابية، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات"، وأنه "نظم مؤخراً ورشة تدريبية متخصصة بتدقيق الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب، اعتمادا على تجارب دولية بالتعاون مع مبادرة سيجما".
ولفت الى أن الديوان سيعقد الفترة المقبلة، ورشة لأعضاء مجلس النواب الجدد، بالتعاون مع الهيئتين المستقلة والنزاهة ومكافحة الفساد، لـ"اطلاع أعضاء مجلس النواب الجدد، على أدوار الجهات الرقابية، وأهمية التقارير الرقابية ومخرجات التدقيق بتعزيز المساءلة".
وأوضح الحمادين، أن جلالة الملك، وجّه نحو تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع القطاع الخاص، للاستفادة من أفضل الممارسات، مشيرا في هذا الصدد الى أنه منذ بداية العام الحالي، وقع الديوان عدة مذكرات تفاهم مع منظمات وجمعيات مهنية، وشركات محاسبة كبرى، لتوفير تدريب متخصص للكوادر الفنية.
وأضاف الحمادين، "قريباً ستوقع مذكرتا تفاهم مع جهازي الإمارات للمحاسبة والتدقيق البولندي، علماً بأن الديوان يرتبط باتفاقيات مشابهة مع الأجهزة الشقيقة في السعودية وقطر"، موضحا أنه تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز استقلالية ومهنية الديوان، تتجه النية لإخضاع الديوان لمراجعة النظير (Peer Review) بالتعاون مع أجهزة الرقابة العليا في: بريطانيا وبولندا، إذ تعتبر هذه المهمة من الممارسات الدولية الفضلى والتي تطبق في المملكة لأول مرة.
وفي هذا النطاق، أشار الحمادين 'لى إجراء مهمة استباقية لتقييم أداء الديوان واستقلاليته، باستخدام نموذج قياس الأداء المعتمد من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالتعاون مع البنك الدولي.
وحول دور الديوان بدعم مساري التحديث الإداري والاقتصادي، قال "إننا سننفذ في الأشهر الثلاثة المقبلة مهمة تدقيق عالية الأهمية وطنيا، تتمثل بتقييم عمل وحدات وأنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة كافة".
وبيّن أن "هذه المهمة، تشكّل متطلباً سابقاً للتركيز على ممارسات التدقيق اللاحق والتخفيف تدريجياً من إجراءات التدقيق المسبق، وهذا يعزز استقلالية الديوان، ويعطي للجهات الخاضعة للرقابة حرية أكبر في اتخاذ القرار، ويساعد بإنجاز معاملات المواطنين دون تأخير".
وأشار الحمادين الى الدور الأساسي لتوجيهات جلالة الملك في أيلول (سبتمبر) الماضي لعملنا، والذي شكّل دافعا قويا لنا لترجمتها عمليا، إذ ركّزت توجيهات جلالته على ضرورة "تطوير منهجية عمل الديوان وآلية إعداد تقاريره، بصفته أهم أجهزة الرقابة في الدولة، مع الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية، لضمان كشف أي خلل، والحفاظ على إنجازات المؤسسات، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ المهام بكفاءة ودون تأخير وفقاً للقانون".
كما وجّه جلالته إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع القطاع الخاص، للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشددا على أهمية دعم دور الديوان في مساري التحديث الإداري والاقتصادي، مع تعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات الرقابية لتحسين الأداء.
وعودة الى تفاصيل إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة للديوان، بين الحمادين أنها مرت بمراحل عديدة من التحضير والدراسة، وفق منهجية مُحكمة ورصينة، بما يُلبي توقعات الشركاء كافة، وشملت؛ مناقشات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة، بما فيها السلطة التشريعية والجهات الحكومية الخاضعة للرقابة، والمنظمات المهنية والشركاء الدوليين والمواطنين، وأجري تقييم شمولي لبيئة عمل الديوان وواقعه لدى الجهات الخاضعة للرقابة، باستخدام وسائل تحليل واستقصاء متقدمة، وكذلك مراجعة نتائج الخطط الإستراتيجية السابقة، ومن ثم تحديد دور الديوان ضمن المسارين التحديثيين اللذين أمر بهما جلالة الملك.
وأكد الحمادين أهم دعم الحكومة، لتعزيز استقلالية الديوان ودعم خطط التطور المؤسسي، لافتا الى ما تبذله اللجنة المكلفة بتصويب ومتابعة الاستيضاحات الموثقة من جهود، ما يسهم بتسريع استجابة الجهات المعنية لتصويب المخالفات المرصودة، والى دور الاتحاد الأوروبي ومبادرة "سيجما".
بدورها، أكدت المدير الإقليمي للجوار الجنوبي للاتحاد في "سيجما" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بيلار اورميخانا أن البرنامج يدعم الخبرات والمعرفة بين المنظمات العالمية.
وقالت اورميخانا إنه منذ العام 2009، تجمع علاقة وثيقة من الشراكة بين الاتحاد والأردن، مضيفة أنه بفضل تمويل الاتحاد، استطعنا دعم الاردن، مشيرة الى تجربة مشتركة سابقة بين الجانبين حول مسودة خريطة طريق لتحديث القطاع العام، مبينة أنه وخلال الـ15 عاما الماضية كان هناك تعاون مع معظم المؤسسات الاردنية ومنها ديوان المحاسبة.
وشددت على أهمية استمرار الديوان بتعزيز دوره المؤسسي، لافتة لمضي الخطة الإستراتيجية الجديدة قدما وفق وتيرة استمرار الديوان في القيام بدوره. مضيفة أنه جرى إعداد الخطة عبر طريقة مهنية، بعد تقييم نقاط القوة والضعف والمخاطر، وبما يتواءم مع خطة تحديث القطاع العام، مشيرة لتضمنها أهدافا واعدة تركز على المستقبل.
أما الأمين العام للديوان أحمد السواعي، فاستعرض مراحل الرقابة للديوان، مبينا رسالة الخطة الإستراتيجية بـ"تحقيق رقابة مستقلة وموضوعية وفق أفضل الممارسات المهنية"، عبر تعزيز الثقة بالعمل الرقابي، وتحسين إدارة الموارد العامة، لتحقيق التنمية المستدامة.
وحول أنواع الرقابة الرئيسة، أوضح السواعي أنها تتمثل بالرقابة على: المالية، والأداء، والالتزام والعمليات، والمشاريع، وأنظمة المعلومات، وتقييم الحوكمة، وإدارة المخاطر، والإستراتيجيات، والداخلية والتدقيق الداخلي.
وعن التقرير السنوي للديوان، أشار السواعي الى أن تطوير شكل ومضمون التقرير السنوي للديوان ضمن مشاريع الخطة التشغيلية؛ يعتمد على "الأهمية النسبية، وتصنيف محتوى التقرير قطاعيا، وعرض إحصائي لنتائج العمليات الرقابية ومستويات الاستجابة، وعرض آراء كلية بفقرات محددة حول الحوكمة، الإستراتيجية، الرقابة الداخلية، التدقيق الداخلي".

MENAFN30082024000072011014ID1108618020

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