الشواربة و كناكرية يبحثان تعزيز فرص التعاون المشترك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه بحضور عدد من مدراء الأمانة والصندوق.
وقال الشواربه ان الأمانة وذراعها الاستثماري شركة رؤية عمان للاستثمار تعكفان على إطلاق عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي ستشكل نقلة نوعية لتكون عمان مدينة مستدامة وصديقة للبيئة، وتوفير بنية تحتيّة متطورة جاذبة للاستثمار.
من جهته قال كناكريه ان الصندوق مهتم بتوسيع شراكاته الناجحة مع امانة عمان، ومنها قيام الصندوق بتمويل مسار وحافلات باص التردد السريع عمان – الزرقاء بقيمة 148 مليون دينار، واستعداد الصندوق للنظر في أي فرص استثمارية مجدية تعود بالنفع على الطرفين وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
وناقش الحضور سبل التعاون المشترك في عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لتعظيم قيمة استثمارات الطرفين، وتعزيز جاذبية بيئة الاعمال في الأردن، وتطوير البنية التحتية التي سيستفيد منها المواطنون والمستثمرون على حد سواء.
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