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الشواربة و كناكرية يبحثان تعزيز فرص التعاون المشترك

8/30/2024 12:05:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه بحضور عدد من مدراء الأمانة والصندوق.
وقال الشواربه ان الأمانة وذراعها الاستثماري شركة رؤية عمان للاستثمار تعكفان على إطلاق عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي ستشكل نقلة نوعية لتكون عمان مدينة مستدامة وصديقة للبيئة، وتوفير بنية تحتيّة متطورة جاذبة للاستثمار.

من جهته قال كناكريه ان الصندوق مهتم بتوسيع شراكاته الناجحة مع امانة عمان، ومنها قيام الصندوق بتمويل مسار وحافلات باص التردد السريع عمان – الزرقاء بقيمة 148 مليون دينار، واستعداد الصندوق للنظر في أي فرص استثمارية مجدية تعود بالنفع على الطرفين وعلى الاقتصاد الوطني ككل.

وناقش الحضور سبل التعاون المشترك في عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لتعظيم قيمة استثمارات الطرفين، وتعزيز جاذبية بيئة الاعمال في الأردن، وتطوير البنية التحتية التي سيستفيد منها المواطنون والمستثمرون على حد سواء.

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