وفاة أحد مرتبات إدارة البحث الجنائي بحادث دهس متعمد في إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعت مديرية الأمن العام الوكيل محمد توفيق علي أبو عسكر من مرتبات إدارة البحث الجنائي الذي تعرّض لحادث دهس متعمد أثناء واجبه في مدينة إربد .
وقال الناطق الإعلامي أنّه وفي مساء هذا اليوم وأثناء قيام إحدى دوريات البحث الجنائي بواجبها في مدينة إربد اشتبهوا بإحدى المركبات وجرى استيقافها وبداخلها عدد من الأشخاص ليقوم سائق المركبة عند ذلك بدهس الوكيل والفرار من المكان وجرى التعميم على المركبة ومن بداخلها ليتم بعد ذلك ومن خلال التحقيق ضبط المركبة، وما زال البحث جار عن من كانوا بداخلها.
وإذ تنعى مديرية الأمن العام أحد رجالها الوكيل محمد والذي مضى على طريق الحق والواجب، لتدعو الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم أهله وزملاء الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.
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