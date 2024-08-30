وفاة أحد مرتبات إدارة البحث الجنائي بحادث دهس متعمد في إربد



وقال الناطق الإعلامي أنّه وفي مساء هذا اليوم وأثناء قيام إحدى دوريات البحث الجنائي بواجبها في مدينة إربد اشتبهوا بإحدى المركبات وجرى استيقافها وبداخلها عدد من الأشخاص ليقوم سائق المركبة عند ذلك بدهس الوكيل والفرار من المكان وجرى التعميم على المركبة ومن بداخلها ليتم بعد ذلك ومن خلال التحقيق ضبط المركبة، وما زال البحث جار عن من كانوا بداخلها.



وإذ تنعى مديرية الأمن العام أحد رجالها الوكيل محمد والذي مضى على طريق الحق والواجب، لتدعو الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم أهله وزملاء الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.



