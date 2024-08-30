خالدة جرار: أموت يومياً بزنزانة لا يدخلها الهواء

جاء ذلك وفق ما نقله بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومي)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) الأربعاء 28 أغسطس/آب 2024، عن جرار بعد زيارتها في عزل سجن نفي تيرتسيا.



كما أضافت جرار بحسب البيان: "أنا أموت يوميًا، فالزنزانة أشبه بعلبة صغيرة مغلقة لا يدخلها الهواء، فقط يوجد في الزنزانة مرحاض وأعلاه شباك صغير، تم إغلاقه لاحقًا بعد نقلي بيوم واحد، ولم يتركوا لي أي متنفس، وحتى ما تسمى (بالأشناف) في باب الزنزانة تم إغلاقها".



وتابعت: "هناك فقط فتحة صغيرة أجلس بجانبها معظم الوقت لأتنفس، فأنا أختنق في زنزانتي وأنتظر أن تمر الساعات لعلي أجد جزيئات أوكسجين لأتنفس وأبقى على قيد الحياة".



"موجودة داخل فرن على أعلى درجة"

القيادية الفلسطينية قالت: "ما زاد من مأساوية عزلي، درجات الحرارة المرتفعة، فأنا باختصار موجودة داخل فرن على أعلى درجة، لا أستطيع النوم بسبب الحرارة العالية، ولم يكتفوا بعزلي في هذه الظروف، فقد تعمدوا قطع الماء في الزنزانة، وحتى عندما أطلب تعبئة (قنينة) الماء لأشرب، يحضروها بعد 4 ساعات على الأقل".



وزادت "بالنسبة للخروج إلى ساحة السجن (الفورة) تم السماح لي مرة واحدة بعد مرور ثمانية أيام على عزلي، كما ويتعمدوا تأخير وجبة الطعام الرديئة لساعات".



يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل جرار في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي من منزلها في رام الله وسط الضفة الغربية، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري وصدر بحقها أمري اعتقال إداري، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة في سجن (الدامون) إلى جانب الأسيرات.



ومنذ 16 يومًا نُقلت جرار إلى العزل؛ ومنذ اعتقالها تواجه كما كافة الأسرى والأسيرات ظروف اعتقال قاسية وصعبة، بحسب البيان.



وتعتقل تل أبيب (87) أسيرة في سجونها، غالبيتهن يقبعن في سجن (الدامون)، من بينهن أسيرة حامل، وأمهات، وأسيرات سابقات، وطالبات، وصحفيات، وناشطات، ومحاميات.



وتعد جرار من أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) السابق، وتعرضت للاعتقال مرات عدة من الاحتلال الإسرائيلي.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي تشن دولة الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة. وكالات

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