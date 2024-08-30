هجوم بطائرة مسيرة على القاعدة الأميركية في دير الزور

هجوم بطائرة مسيرة على القاعدة الأميركية في دير الزور
التاريخ
8/30/2024 12:04:49 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مصادر تابعة لفصائل عراقية إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف القاعدة الأميركية في دير الزور بسوريا.
يأتي ذلك في حين قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تحتفظ
بحق الرد في الموعد والمكان اللذين تختارهما في حال تعرضت قواتها للهجوم في
العراق أو سوريا.
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