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هجوم بطائرة مسيرة على القاعدة الأميركية في دير الزور

8/30/2024 12:04:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت مصادر تابعة لفصائل عراقية إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف القاعدة الأميركية في دير الزور بسوريا.


يأتي ذلك في حين قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تحتفظ بحق الرد في الموعد والمكان اللذين تختارهما في حال تعرضت قواتها للهجوم في العراق أو سوريا.

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