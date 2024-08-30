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عشرات الشهداء بغارات صهيونية مكثفة على غزة

8/30/2024 12:04:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 28 فلسطينيا في سلسلة غارات صهيونيا على قطاع غزة منذ فجر امس تركزت على منازل في مدينة غزة، ومخيمات الشاطئ والنصيرات، ودير البلح. في حين تحدث الإعلام الصهيوني عن انفجار صاروخين أطلقا من غزة على مستوطنة كيسوفيم بمحاذاة القطاع.
وأوضحت مصادر طبية أن من بين الشهداء، الذين قضوا امس في الغارات التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، 8 ارتقوا نتيجة قصف صهيوني استهدف منزلا في محيط فندق الأمل غرب مدينة غزة.
ومن بين الجثامين التي تم انتشالها جثة لطفلة، في حين عملت فرق الإغاثة على إخماد حريق استمر لساعات في المبنى، كما أطلقت طائرات مروحية تابعة لجيش الاحتلال النار بشكل مكثف شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية المنطقة الغربية لمحطة توليد الكهرباء شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 68 شهيدا، و77 مصابا. وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي إلى 40 ألفا و602 شهيد، وعدد المصابين إلى 93 ألفا و855.
ولفت تقرير الوزارة إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
في غضون ذلك، قالت القناة الصهيونية الـ12 إن صاروخين أطلقا امس من غزة على مستوطنة كيسوفيم بمحاذاة القطاع الفلسطيني، وأطلقت صفارات الإنذار في المستوطنة، مضيفة أن الصاروخين سقطا في منطقة مفتوحة، دون إشارة إلى خسائر بشرية ولا أضرار مادية.
ويشن الاحتلال بدعم أميركي حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الـ11، وأسفرت عن سقوط شهداء ومصابين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة.
ويواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وتظهر الشواهد، بعد مرور نحو 11 شهرا على بدء حربها على غزة، أن الكيان الصهيوني يعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولا سيما القضاء على قدرات حركة حماس واستعادة الأسرى من القطاع.
وبوتيرة يومية، تعلن حماس وفصائل أخرى عن قتل وإصابة جنود صهاينة وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على الاحتلال، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.
وبالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال اعتداءاته على الضفة الغربية المحتلة، القدس الشرقية، فاستشهد أكثر من 665 فلسطينيا، بينهم 150 طفلا، وأصيب ما يزيد على 5 آلاف و400 فلسطيني، واعتقل أكثر من 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.-(وكالات)

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