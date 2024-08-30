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تعيين حاكم عسكري لقطاع غزة لإطالة أمد الاحتلال

8/30/2024 12:04:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- تُعزز عملية الاحتلال العسكرية الواسعة في الضفة الغربية "إحياء" مخطط اليمين المتطرف لضمّها و"طرد" أكبر عدد من الفلسطينيين منها، عبر نقل حرب الإبادة الجماعية من قطاع غزة، بعد تعيين "حاكم عسكري" عليها، إلى الضفة، وبخاصة القدس المحتلة، في إطار سياسة التهويد والسيطرة الصهيونية الكاملة.
يعكس قرار وزير جيش الاحتلال ورئيس أركانه تعيين اليميني المتطرف "إلعاد غورن" لما يسمى حاكماً عسكرياً بقطاع غزة التوجه الصهيوني لإبقاء الاحتلال العسكري الكامل للقطاع، بالتزامن مع تكثيف العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية ومن ثم الانتقال بها جنوباً، ونقل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي إلى الضفة الغربية.
ومع الائتلاف اليميني الحكومي المتطرف؛ فإن الأوضاع آيلة لتصاعد خطير، في ظل توسيع العملية العسكرية بالضفة الغربية، شمالاً ومن ثم جنوباً، لقمع الشعب الفلسطيني واستهداف المقاومة، بما يستدعي ضرورة تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة للتصدي لجرائم الاحتلال، وفق الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي.
وتتركز عملية الاحتلال العسكرية الواسعة ضد شمال الضفة الغربية في مدينة جنين وطوباس وطولكرم والخليل، التي ما تزال محاصرة، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين، وارتقاء العديد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
ونفذت قوات جيش الاحتلال، في كل المناطق التي توغلت فيها، عمليات تدمير للممتلكات والبنى التحتية، خاصة الشوارع، وبالتزامن مع اقتحام تلك المناطق تم تنفيذ اقتحامات في أغلب مدن الضفة الغربية وشن اعتقالات وعمليات تدمير وسط إطلاق نار أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين، باستخدام قوات عسكرية كبيرة يرافقها قصف جوي من المُسيَّرات والطيران الحربي العدواني.
ويبدو أن جيش الاحتلال قد استنسخ سياسته المنهجية المروعة في استباحة المؤسسات الصحية التي استخدمها في قطاع غزة، فأقدم فورًا على حصار المستشفيات ومراكز الإسعاف والطوارئ في المناطق التي توغل فيها في الضفة الغربية، بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
واقتحمت قوات جيش الاحتلال طولكرم، من محورها الغربي، وانتشرت في أحيائها، ونشرت فرق المشاة والقناصة في الأحراش والمزارع المحيطة بالمخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة، كما وقصفت طائرة مسيرة مخيم نور شمس، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح، أسوة بعدوانها على طوباس وفرض الحصار المشدد حول مخيم الفارعة، جنوب المدينة.
وتزداد المحاذير من خطورة ارتكاب الاحتلال جريمة التهجير القسري ضد آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما فعلت في قطاع غزة، في ظل التحريضات التي صدرت من وزراء حكومة الاحتلال والتي تؤشر على وجود نية لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في الضفة الغربية، بما يشمل تهجير الفلسطينيين قسراً.
وما يدلل على ذلك أيضاً ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين بالكيان المحتل، بإمكانية "تنفيذ إخلاء منظم للسكان الفلسطينيين المدنيين وفقًا لمراكز القتال المتوقعة" خلال العملية العسكرية، وهو مؤشر واضح على نية الاحتلال ارتكاب جريمة إبادة جماعية في الضفة الغربية كما هو في قطاع غزة.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الانتهاكات الممنهجة للاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني، والتي أدت لارتقاء 660 شهيداً في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، إلى جانب هدم 1,416 منشأة فلسطينية أو مصادرتها، مما أدى إلى تهجير أكثر من 3,200 فلسطيني، من بينهم نحو 1,400 طفل.
من جانبها، قالت حركة حماس، إن "العملية العسكرية الموسّعة التي أطلقها جيش الاحتلال في محافظات الضفة الغربية المحتلة، ما هي إلا توسيع لحرب الإبادة الوحشية القائمة في قطاع غزة لتشمل مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية".
وأضافت "حماس"، في تصريح لها أمس، أن استمرار "الاحتلال في حملة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتصعيد جرائمه في الضفة المحتلة؛ يعّد نتيجة طبيعية للدعم السياسي والعسكري الأميركي المطلق ومن بعض العواصم الغربية، وللصمت الدولي المريب عن انتهاكاته الصارخة لكافة القوانين الدولية واستهدافه المتعمّد للمدنيين العزل بقصد الإبادة والتهجير".
وأكدت أن "كل محاولات الاحتلال في قمع مقاومة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بشتّى الوسائل خلال عشرات السنوات لم تفلِح في إسقاط فكرة المقاومة من وجدان الشباب الثائر والمقاوم فيها"، وأن حملته العسكرية الإجرامية الحالية، ستنكسر حتماً أمام صمود وثبات الشعب الفلسطيني في مدن وبلدات ومخيمات الضفة، وعزيمة المقاومة".
ودعت الحركة إلى النفير العام وتصعيد أشكال المقاومة كافة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت "الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الوقوف عند مسؤولياتهم، واستشعار المخاطر التي تتهدد القضية الوطنية، والالتحاق بمعركة الشعب المقدسة، والمُضي في طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال، ونيل الحرية والحق في تقرير مصيره".
بدوره، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن عدوان الاحتلال الواسع على الضفة الغربية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني والقيم والأخلاق الإنسانية، ووصمة عار ستلاحق من يغض الطرف عن جرائم الاحتلال.
وأضاف "الوطني الفلسطيني"، في تصريح له أمس، أن الحرب العدوانية تساهم في زيادة التوتر وتأجيج الأوضاع على الأرض، وتشعل المنطقة وتقضي على أي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم.
ودعا المجلس الوطني، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفوري لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمر على الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يحدث في قطاع غزة منذ 11 شهراً من عمليات التطهير وإبادة المزيد من الأطفال والأبرياء، والعدوان القائم الآن على مدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها ومخيماتها.
وأشار إلى أن الصمت عن هذه الجرائم يعد تواطؤاً ويشجع الاحتلال على الاستمرار في ممارساته العدوانية وارتكاب المجازر والتهجير القسري.
وأكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والحفاظ على وجوده وأرضه ومقدساته، مشدداً على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

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