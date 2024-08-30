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خطوة أساسية يتخذها برلمان سان مارينو للاعتراف بدولة فلسطين

8/30/2024 12:04:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار برلمان جمهورية سان مارينو اعتماد التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين كخطوة أساسية نحو التوجه للاعتراف بدولة فلسطين.
وكان برلمان سان مارينو شدد في قراره على ضرورة استمرار الدعم ضمن نطاق الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضرورة وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاستمرار في المساندة وتفعيل الممرات الإنسانية في القطاع.

وثمنت "الخارجية الفلسطينية" هذه الخطوة الشجاعة والقرار التاريخي المهم، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والذي يعبر عن التزام سان مارينو الثابت بحل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، دعت الوزارة مجددا جميع الدول، خصوصا الأوروبية، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المضي قدماً بالاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، والاعتراف بحقوقه وتطلعاته غير القابلة للتصرف، في تقرير المصير في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. (وفا)

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