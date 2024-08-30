خطوة أساسية يتخذها برلمان سان مارينو للاعتراف بدولة فلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،
مساء الخميس، بقرار برلمان جمهورية سان مارينو اعتماد التمثيل الدبلوماسي لدولة
فلسطين كخطوة أساسية نحو التوجه للاعتراف بدولة فلسطين.
وكان برلمان سان مارينو شدد في قراره على ضرورة
استمرار الدعم ضمن نطاق الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية
في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضرورة وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب
الفلسطيني في قطاع غزة والاستمرار في المساندة وتفعيل الممرات الإنسانية في
القطاع.
وثمنت "الخارجية الفلسطينية" هذه
الخطوة الشجاعة والقرار التاريخي المهم، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض
لها الشعب الفلسطيني، والذي يعبر عن التزام سان مارينو الثابت بحل الدولتين القائم
على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب
الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، دعت الوزارة مجددا جميع الدول، خصوصا
الأوروبية، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المضي قدماً بالاعتراف كخطوة نحو
إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال،
والاعتراف بحقوقه وتطلعاته غير القابلة للتصرف، في تقرير المصير في دولته المستقلة
ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. (وفا)
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