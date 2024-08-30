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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين للقسام

8/30/2024 12:04:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال قائد في كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- في جنين إن ما جرى في الحارة الشرقية بالمدينة هو كمين عبوات ناسفة معدة مسبقا لاستهداف آليات الاحتلال.
وأشار القائد في القسام خلال حديثه لقناة "الجزيرة"، إلى أن هذه آليات الاحتلال تقدمت بعد عملية تمشيط، لكن وضع العبوات المحكم أفشل المخطط وانفجرت في القوة المتوغلة.

وأضاف أن مقاتلي القسام أكدوا مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في الكمين.

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