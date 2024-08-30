مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين للقسام

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين للقسام
التاريخ
8/30/2024 12:04:49 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال قائد في كتائب القسام- الجناح العسكري
لحركة حماس- في جنين إن ما جرى في الحارة الشرقية بالمدينة هو كمين عبوات ناسفة
معدة مسبقا لاستهداف آليات الاحتلال.
وأشار القائد في القسام خلال حديثه لقناة
"الجزيرة"، إلى أن هذه آليات الاحتلال تقدمت بعد عملية تمشيط، لكن وضع
العبوات المحكم أفشل المخطط وانفجرت في القوة المتوغلة.
وأضاف أن مقاتلي القسام أكدوا مقتل جندي
إسرائيلي وإصابة آخرين في الكمين.
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