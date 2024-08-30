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الصحة العالمية: حماس والاحتلال وافقا على 3 هدن

8/30/2024 12:04:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وافقا على ثلاث هُدَن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة؛ للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة ريك بيبركورن، إن حملة التطعيم من المقرر أن تبدأ يوم الأحد. وأوضح أن الاتفاق يقضي بأن تكون فترات الهدن بين الساعة السادسة صباحاً والثالثة عصراً بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن الحملة ستبدأ في وسط غزة بهدنة مؤقتة في القتال لمدة ثلاثة أيام، ثم تنتقل إلى جنوب غزة، حيث ستكون هناك هدنة أخرى لمدة ثلاثة أيام، يليها شمال غزة.

ونقلا عن موقع "الشرق الأوسط"، بين بيبركورن أن هناك اتفاقاً على تمديد الهدنة الإنسانية في كل منطقة ليوم رابع، إذا لزم الأمر.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في 23 آب/ أغسطس الحالي، أن طفلاً واحداً على الأقل أصيب بفيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، وهي أول حالة من هذا النوع في المنطقة منذ 25 عاماً.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الخميس، أن أكثر من 3 آلاف شخص سيبدأون قريباً حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.

وقال المدير الميداني للوكالة في غزة، سام روز، في منشور على منصة "إكس": "لقد شكّل نقص المياه والرعاية الصحية ووصول المساعدات الإنسانية عاصفة كاملة من الظروف التي أدت إلى ظهور شلل الأطفال مرة أخرى في غزة".

وأضاف أن أكثر من 3 آلاف شخص؛ بما في ذلك أكثر من 1000 من "الأونروا"، سيبدأون قريباً حملة تطعيم رئيسة في القطاع.

وكان وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، أعلن أن مليوناً ومائتي ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال وصلت، مساء الأحد الماضي، إلى مستودعات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في قطاع غزة، وجرى حفظها ضمن سلسلة التبريد اللازمة، في حين يجري العمل على توفير 400 ألف جرعة أخرى؛ لتطعيم أكثر من 95 في المائة من الأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات.

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