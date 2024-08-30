الصحة العالمية: حماس والاحتلال وافقا على 3 هدن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية،
الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وافقا على ثلاث هُدَن منفصلة مؤقتة
للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة؛ للسماح بتطعيم نحو 640 ألف
طفل ضد شلل الأطفال.
وقال ممثل
منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية
وغزة ريك بيبركورن، إن حملة التطعيم من المقرر أن تبدأ يوم الأحد. وأوضح أن
الاتفاق يقضي بأن تكون فترات الهدن بين الساعة السادسة صباحاً والثالثة عصراً
بالتوقيت المحلي.
وأضاف أن الحملة ستبدأ في وسط غزة بهدنة مؤقتة
في القتال لمدة ثلاثة أيام، ثم تنتقل إلى جنوب غزة، حيث ستكون هناك هدنة أخرى لمدة
ثلاثة أيام، يليها شمال غزة.
ونقلا عن موقع "الشرق الأوسط"، بين
بيبركورن أن هناك اتفاقاً على تمديد الهدنة الإنسانية في كل منطقة ليوم رابع، إذا
لزم الأمر.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، في 23 آب/ أغسطس الحالي، أن طفلاً واحداً على الأقل أصيب بفيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، وهي
أول حالة من هذا النوع في المنطقة منذ 25 عاماً.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"،
الخميس، أن أكثر من 3 آلاف شخص سيبدأون قريباً حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.
وقال المدير الميداني للوكالة في غزة، سام روز،
في منشور على منصة "إكس": "لقد شكّل نقص المياه والرعاية الصحية
ووصول المساعدات الإنسانية عاصفة كاملة من الظروف التي أدت إلى ظهور شلل الأطفال
مرة أخرى في غزة".
وأضاف أن أكثر من 3 آلاف شخص؛ بما في ذلك أكثر
من 1000 من "الأونروا"، سيبدأون قريباً حملة تطعيم رئيسة في القطاع.
وكان وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان،
أعلن أن مليوناً ومائتي ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال وصلت، مساء الأحد الماضي،
إلى مستودعات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في قطاع غزة، وجرى
حفظها ضمن سلسلة التبريد اللازمة، في حين يجري العمل على توفير 400 ألف جرعة أخرى؛
لتطعيم أكثر من 95 في المائة من الأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات.
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