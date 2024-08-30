قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم
التاريخ
8/30/2024 12:04:40 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية
حوسان، غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال
اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية. (وفا)
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