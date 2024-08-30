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قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم

8/30/2024 12:04:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية. (وفا)

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