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مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يطالب باتخاذ إجراءات جدية وحاسمة

8/30/2024 12:04:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن الشعب الفلسطيني يعيش أحد أخطر الفصول في تاريخه منذ نكبة عام 1948، عندما تعرض للمجازر والذبح والتهجير القسري من أرضه وتجريده من ممتلكاته وتركه في مواجهة ظلم تاريخي لا يمكن محوه أو التغاضي عنه.
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه خلال ترؤسه وفد دولة فلسطين في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ50، المنعقد على مدار يومين في الكاميرون.

وأضاف منصور في بيانه أمام وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع، أن الشعب الفلسطيني ما يزال يعيش عواقب هذا الظلم التاريخي في غياب جهد دولي جماعي لتمكينه من ممارسة حقوقه؛ بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال وحقه في العودة إلى أرضه.

وأوضح أنه في قطاع غزة، ومنذ قرابة عام، يشهد الشعب الفلسطيني أبغض عدوان. فمنذ 11 شهراً، يواصل الاحتلال قصف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، والمنازل، والمساجد، والكنائس، والمدارس، والمستشفيات، والملاجئ والخيام المليئة بالنازحين.

وقال منصور إن "إسرائيل" لا تتوقف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين، وعمدت إلى تفاقم معاناتهم من خلال إعاقة دخول المساعدات الإنسانية؛ بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، وقتل وتشويه المدنيين؛ بمن في ذلك الأطفال، ونشر المجاعة واستخدام التجويع كسلاح في الحرب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي؛ بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي انتهاك لأبسط قواعد الإنسانية والأخلاق.

وأضاف في بيانه أنه منذ 11 شهراً، لم تتوقف أوامر الإخلاء الإسرائيلية، فقد أمرت "إسرائيل" مليوني فلسطيني من سكان قطاع غزة بالإخلاء إلى ما يسمى "منطقة إنسانية" وهي منطقة غير موجودة، مشيرا إلى أن "أوامر الإخلاء هذه هي جزء من الحرب الجسدية والنفسية ضد المدنيين في غزة، ونسائنا وأطفالنا، والمرضى والجرحى، وكبار السن والمعاقين، وهي خنق الشعب الفلسطيني على أرضه وإجباره على الفرار منها".

وعبّر منصور عن صدمته بأنه "بعد 11 شهرًا من هذا العدوان والإبادة الجماعية، لم تتم الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي حتى الآن. لا وقف لإطلاق النار، ولا وصول آمن للمساعدات الإنسانية، ولا إنقاذ وحماية المدنيين. بل إن معاناة الشعب الفلسطيني تزداد سوءا، كما أن سياسة إسرائيل في القتل والتهجير القسري والتدمير والحرمان قد تزايدت، مما أدى إلى معاناة إنسانية غير مسبوقة".

وتابع أنه نتيجة لهذا، عاد شلل الأطفال إلى الظهور في قطاع غزة بسبب التدمير المنهجي الذي تقوم به "إسرائيل" للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها على الإصلاحات والوصول إلى الإمدادات، وتعطل النظام الصحي بشكل كامل.

كما صرح منصور بأنه مضى نحو أكثر من شهرين منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2735، ولم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مضيفا "لا أحد في غزة لديه الوقت للمراوغات الإسرائيلية، ويجب إنقاذ أرواح الفلسطينيين بشكل عاجل وفوري".

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة فرض وقف فوري لإطلاق النار، وعدم السماح لـ"إسرائيل" بمواصلة الإبادة الجماعية بوسائل أخرى.

كما تناول منصور في بيانه الوضع الخطير في الضفة الغربية وما تشهده محافظاتها من عدوان يهدف الاحتلال منه إلى توسيع مجازره وسياسة التهجير القسري التي ينتهجها. ففي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تغزو قوات الاحتلال الإسرائيلي المدن الفلسطينية بشكل يومي، وتعتقل الآلاف من الفلسطينيين وتعرضهم لأقسى أشكال التعذيب، ما يؤدي إلى استشهاد الأسرى في زنازينهم. كما تستمر "إسرائيل" في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وزيادة خطط الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية، كما فرضت "العقوبات" على الحكومة الفلسطينية، وسرقت عائدات الضرائب الفلسطينية، وسمحت للمستوطنين بنشر إرهابهم وتنفيذ هجماتهم ضد الفلسطينيين بشكل يومي.

وقال إن السياسيين والمسؤولين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك في القدس، منتهكين الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في المدينة.

وطلب منصور من دول منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي ككل اتخاذ إجراءات جدية وحاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات ومنع خطة التهجير القسري وتوفير الدعم للسكان المدنيين للتعافي وإعادة الحياة وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل المسؤولية الكاملة في قطاع غزة، ودعم مبادرة الرئيس محمود عباس بالذهاب إلى قطاع غزة. وحث دول منظمة التعاون الإسلامي على السعي لإنجاز هذه المبادرة وحشد المجتمع الدولي لدعمها.

وأكد ضرورة تقديم الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومواجهة حملة التشهير والهجمات الإسرائيلية ضدها، وضمان قدرة الوكالة على الاستجابة للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة وفي مناطق عملها بشكل عام، باعتبار الوكالة عاملاً مهماً من عوامل الاستقرار في المنطقة.

كما ناشدهم بضرورة حشد الدعم الدولي لعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، والدفع نحو المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، كخطوة سياسية تصحح الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني وذلك تأكيدا لحقه في تقرير المصير.

وفي ختام بيانه، قال منصور إن الشعب الفلسطيني بحاجة لإنهاء معاناته وليس التخفيف منها، وإن هذا لا يتحقق إلا من خلال أمر واحد، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والتي يشكّل قطاع غزة المحتل جزءاً لا يتجزأ منها.

وأضاف أن الفلسطينيين بحاجة إلى حشد الدعم الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، وفقاً للشرعية الدولية، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس الشرعية الدولية.

وفي هذا الصدد، أكد أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال وضرورة إنهائه بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن، وضرورة ترجمته إلى إجراءات وخطوات عملية، في ضوء المسؤوليات التي حددتها المحكمة لـ"إسرائيل" والدول الثالثة والمنظمات الدولية.

وصرح منصور أن دولة فلسطين ستسعى في الأسابيع المقبلة إلى التصويت على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يضمن اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لدعم القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في قرارها التاريخي. (وفا)

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