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سنتكوم تقول إن عناصرها أنقذوا اثنين من البحارة الإيرانيين

8/30/2024 12:04:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، ليل الخميس، أن بحارة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" أنقذوا اثنين من البحارة الإيرانيين المدنيين في المياه الدولية.
وقالت "سنتكوم"، في بيان: "في حوالي الساعة 7:00 صباحا يوم 23 أغسطس/ آب، نجح بحارة من حاملة الطائرات في انتشال اثنين من البحارة من الماء ونقلهما بواسطة مروحية لتلقي الرعاية الطبية والطعام والماء".

ونقل البيان عن قائد مجموعة حاملة الطائرات (9) كريستوفر ألكسندر قوله إن "مساعدة البحارة المنكوبين مهمة مجموعتنا مستعدة دائما لها، إنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ويوضح أيضا أن البحرية الأميركية قوة جاهزة عند استدعائها".

وأضاف: "بحارتنا وأطقم طائراتنا استجابوا بسرعة واحترافية، وأظهروا أنهم تلقوا تدريبا من الطراز العالمي".

وذكر البيان أن حاملة الطائرات التي تعمل في خليج عمان وحوله تجري حاليا عمليات روتينية في منطقة العمليات التابعة للقيادة المركزية الأميركية، لكن البيان لم يذكر سبب تعرض الإيرانيين للمحنة أو أين تم إنقاذهم بالضبط.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حاملة الطائرات بالبقاء في الشرق الأوسط بسبب المخاوف المتزايدة بشأن هجوم إيراني محتمل ضد "إسرائيل"، وظلت هذه المخاوف مرتفعة منذ مقتل رئيس حركة حماس السابق إسماعيل هنية في طهران في تموز/ يوليو الماضي.

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