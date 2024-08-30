سنتكوم تقول إن عناصرها أنقذوا اثنين من البحارة الإيرانيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، ليل
الخميس، أن بحارة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" أنقذوا اثنين من
البحارة الإيرانيين المدنيين في المياه الدولية.
وقالت "سنتكوم"، في بيان: "في
حوالي الساعة 7:00 صباحا يوم 23 أغسطس/ آب، نجح بحارة من حاملة الطائرات في انتشال
اثنين من البحارة من الماء ونقلهما بواسطة مروحية لتلقي الرعاية الطبية والطعام
والماء".
ونقل البيان عن قائد مجموعة حاملة الطائرات (9)
كريستوفر ألكسندر قوله إن "مساعدة البحارة المنكوبين مهمة مجموعتنا مستعدة
دائما لها، إنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ويوضح أيضا أن البحرية الأميركية
قوة جاهزة عند استدعائها".
وأضاف: "بحارتنا وأطقم طائراتنا استجابوا
بسرعة واحترافية، وأظهروا أنهم تلقوا تدريبا من الطراز العالمي".
وذكر البيان أن حاملة الطائرات التي تعمل في
خليج عمان وحوله تجري حاليا عمليات روتينية في منطقة العمليات التابعة للقيادة
المركزية الأميركية، لكن البيان لم يذكر سبب تعرض الإيرانيين للمحنة أو أين تم
إنقاذهم بالضبط.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أمر وزير الدفاع
الأميركي لويد أوستن حاملة الطائرات بالبقاء في الشرق الأوسط بسبب المخاوف
المتزايدة بشأن هجوم إيراني محتمل ضد "إسرائيل"، وظلت هذه المخاوف
مرتفعة منذ مقتل رئيس حركة حماس السابق إسماعيل هنية في طهران في تموز/ يوليو الماضي.
MENAFN30082024000072011014ID1108618005
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.