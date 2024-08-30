قوات الاحتلال تنفذ عمليات تفتيش وتنكيل واحتجاز للأهالي في جنين

قوات الاحتلال تنفذ عمليات تفتيش وتنكيل واحتجاز للأهالي في جنين
التاريخ
8/30/2024 12:04:25 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تُجري قوات الاحتلال في هذه الأثناء من ليلة
الخميس/ الجمعة عمليات
تفتيش وتنكيل واحتجاز للأهالي في الحي الشرقي لجنين بالضفة الغربية، بحسب موقع
"الجزيرة نت".
وتداهم قوات الاحتلال عمارات ومنازل في محيط
مسجد خالد بن الوليد في الحي الشرقي بجنين.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي
تحاصر مسجد خالد بن الوليد في الحي الشرقي بجنين.
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