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قوات الاحتلال تقتحم طولكرم

8/30/2024 12:04:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة عنبتا شرق طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وجابت شوارعها الرئيسية، وتحديدا محيط دوار الشهيد مؤمن أبو عسل، ومنطقة ديوان الشراقة، وشارع البلدية والسكة ومفترق بزاريا، دون أن يبلغ عن اعتقالات. (وفا)

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