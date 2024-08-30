قوات الاحتلال تقتحم طولكرم
التاريخ
8/30/2024 12:04:25 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة
عنبتا شرق طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال اقتحمت
البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وجابت شوارعها الرئيسية، وتحديدا محيط دوار
الشهيد مؤمن أبو عسل، ومنطقة ديوان الشراقة، وشارع البلدية والسكة ومفترق بزاريا،
دون أن يبلغ عن اعتقالات. (وفا)
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