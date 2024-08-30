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محافظ طوباس: مذبحة كبيرة يرتكبها الاحتلال شمال الضفة

8/30/2024 12:04:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، إن ما يجري في طوباس ومناطق شمالي الضفة الغربية المحتلة مذبحة كبيرة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب أعزل.
وأوضح الأسعد، أن الحصار على محافظة طوباس ما يزال مستمرا، مؤكدا وجود قوات الاحتلال والطيران العسكري في الأجواء، إضافة إلى إغلاق حواجز عسكرية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال عزلت مخيم الفارعة عن مدينة طوباس بعد عملية كبيرة بالمخيم أدت إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

وبشأن ممارسات الاحتلال بالفارعة، قال محافظ طوباس إنه جرى تجريف شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية في المخيم، مضيفا أن الاجتياح يؤثر على مناحي الحياة كافة.

وأشار الأسعد إلى أن الاحتلال قطع الطريق على سيارات الإسعاف واعتدى على الطواقم الطبية، ما دفع السلطات إلى وضع خطة طوارئ صحية بعد إعاقة قوات الاحتلال إيصال جثامين الشهداء للمستشفى الحكومي ونقلها للمستشفيات المحيطة.

وكان جيش الاحتلال بدأ عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية فجر الأربعاء، تحت غطاء كثيف من سلاح الجو، ووصفت وسائل الإعلام العبرية الهجوم بأنه الأكبر من نوعه منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 17 شخصا وجرح 22 آخرين منذ بداية العملية العسكرية الموسعة لجيش الاحتلال، التي تستهدف مناطق جنين وطولكرم وطوباس.


الليلة الأصعب في مخيم الفارعة
مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم الفارعة للاجئين جنوب طوباس، بعد عدوان واسع استمر 30 ساعة، تمكن أهالي المخيم من تشييع جثامين شهدائهم الأربعة وافتتاح بيت لعزائهم، لكن بيت العزاء هذا غاب عنه والد وشقيق الشهيدين الطفلين مراد ومحمد جعايصة، فهما يتلقيان العلاج نتيجة إصابتهما خلال القصف الذي أودى بحياة الشهداء الأربعة.

في ظروف صعبة وحزينة، تمكن أهالي المخيم من اصطحاب مسعود جعايصة لتوديع نجليه الشهيدين، حيث حضر متكئا على أكتاف عدد من أقاربه، ليسترق لحظاته الأخيرة بجوار فلذتي كبده قبل مواراتهما الثرى، وليعود مجددا لاستكمال علاجه نتيجة إصابته بشظايا في صدره من آثار القصف، فيما حرم شقيقهما بشار من توديعهما فهو يرقد في المشفى في وضع صحي صعب بعد خضوعه لعملية جراحية نتيجة شظايا القصف التي أصابته في رأسه.

وعن تفاصيل الليلة الأصعب، كما يصفها أهالي المخيم، يتحدث حمزة جعايصة وهو عم الشهيدين، والذي لازمهما نحو ساعتين ونصف لحين تمكن الإسعاف من الوصول لنقلهما، بينما كان يحاول إسعاف الوالد والشقيق المصابين، فهو ممرض ويعمل في هذا المجال منذ 20 عاما.

يشير جعايصة إلى أن قوات الاحتلال ألقت على أحد الأزقة في المخيم صاروخا بواسطة طائرة مسيرة، ما أدى إلى ارتقاء الشهيدين أحمد النبريصي (23 عاما) وإبراهيم الغنيمي (22 عاما) خلال تواجدهما في الزقاق، فيما تطايرت شظايا القصف وأصابت أربعة منازل مجاورة ومنها منزل شقيقه مسعود، وفي تلك اللحظة أصيب الأب الذي كان يتواجد أسفل المنزل بشظايا في صدره، فيما أصابت الشظايا الشرفة حيث يتواجد الأبناء الثلاثة، وهناك استشهد مراد ومحمد، فيما أصيب شقيقهما الأكبر بشار.

ويؤكد حمزة الذي يقيم في نفس الزقاق بالقرب من منزل شقيقه مسعود، أن زوجة وابنة شقيقه حضرتا إلى منزله لطلب النجدة بعد حدوث القصف، فهرع إلى منزل شقيقه تحت جنح الخطر حاملا معه حقيبة إسعاف أولي يقتنيها في منزله.

ويروي العم الممرض أن المشهد كان صعبا ومهولا عند وصوله إلى منزل شقيقه، فمراد وهو الابن الأصغر (13 عاما) كان قد فصل رأسه عن جسده من قوة الإصابة، بينما كان محمد (17 عاما) مصابا بشظايا كثيفة في صدره ارتقى إثرها على الفور، في حين كان الوالد مسعود مصابا بشظية في صدره ونجله الأكبر بشار مصابا إصابة بليغة في رأسه.

أمام هول المشهد واستحالة وصول الإسعاف على الفور، نظرا لقيام قوات الاحتلال بحصار المخيم وعرقلة عمل طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أخذ حمزة يبذل كل ما بوسعه وبأدوات الإسعاف البسيطة لديه لإنقاذ حياة شقيقه ونجل شقيقه.

يضيف: "كنت أحاول إسعاف شقيقي الذي كان بالإضافة إلى إصابته منهارا وعاجزا من هول صدمته على نجليه الشهيدين، وحاولت بشتى الطرق إنقاذ حياة ابن شقيقي بشار فإصابته في غاية الخطورة وكنّا نخاف أن نفقده هو الآخر في أية لحظة".

لم تنته الليلة الصعبة عند هذا الحد، فحين تمكنت مركبة الإسعاف من الدخول إلى المخيم كان جنود الاحتلال يعيقون وصولها إلى المنزل، عندها اضطر حمزة إلى حمل شقيقه ومن ثم ابن شقيقه لملاقاة مركبة الإسعاف في أقرب نقطة ممكنة وتحت جنح الخطر.

انتهى اقتحام المخيم وخرجت قوات الاحتلال منه، لكن بقي في منزل جعايصة حزن كبير، فالابنان رحلا في ربيع عمرهما ليدفنا تحت الثرى، بعد أن كان يفترض عودتهما إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد بعد أقل من أسبوعين.

الحزن ذاته يخيم على عائلتي الشهيدين أحمد نبريصي وإبراهيم غنيمي اللذين استشهدا في الحادثة ذاتها، فيما لا تفارق حالة الحزن جميع عائلات المخيم الذي فقد خلال الاقتحامات على مدار الأشهر الماضية العديد من أبنائه.

ومنذ بدء عدوانها الشامل على شعبنا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة عدة مرات، بالاقتحامات وتدمير البنية التحتية ومنازل وممتلكات المواطنين.

وبارتقاء الشهداء الأربعة، ارتفع عدد الشهداء في المخيم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 19 شهيدا، إضافة إلى العديد من الجرحى، بينما بلغ مجمل عدد الشهداء في محافظة طوباس كاملة منذ ذلك الحين 46 شهيدا. كما ارتفعت حصيلة الشهداء في المحافظات الشمالية كافة إلى 669 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 5600 جريح. (المملكة)

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