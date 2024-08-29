Friday, 30 August 2024 10:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية منصة لوجستية للقاحات والأدوية الحيوية

8/29/2024 11:53:19 PM
(MENAFN- Al Watan) يعد قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأدوية وتحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، إلى جانب دورها الكبير في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتحويل المملكة إلى مركز مهم لهذه الصناعة الواعدة.
وتستهدف اللجنة تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية التي يتوجب على المملكة الاستثمار فيها؛ بهدف نقل المعرفة وتوطينها، إضافةً إلى بناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية لتمكين المملكة من تبوُّء مكانها الطبيعي بصفتها قوة صناعية ومنصة لوجستية للّقاحات والأدوية الحيوية في المنطقة والشرق الأوسط ودول العالم

جودة المختبرات
برزت المختبرات كعنصرا مهمًا في منظومة الرقابة وعاملًا معززًا لسلامة الغذاء ومأمونية وفعالية الدواء وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية. وفي إطار ذلك تسعى الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى تعزيز جودة مختبراتها من خلال توقيع الاتفاقيات والتعاون مع الجهات الرائدة في هذا المجال أو عبر الزيارات الميدانية لتلك الجهات والاستفادة من تجاربها وخبراتها.
وأولت ((الهيئة)) اهتمامًا بالغًا بالتقنية الحيوية؛ لما لها من أهمية في مستقبل إنتاج الأغذية والأدوية، إضافة إلى سرعة نموها عالميًا واعتماد الكثير من الدول عليها في الزراعة والمنتجات الغذائية والدوائية، وتماشيًا مع ذلك دشنت هذه التقنية في مختبراتها لضمان فعالية وجودة هذه المنتجات وسلامتها.
وأسهمت هذه التقنية وتطبيقاتها في تطور أبحاث واكتشافات الجينات والعوامل الوراثية وعلوم المناعة والكيمياء الحيوية وعلوم الخلايا والأنسجة وغيرها، مما أدى وسيؤدي إلى تقدم كبير في اكتشاف وعلاج الكثير من الأمراض، وفي تطوير جودة العديد من المنتجات الزراعية والدوائية

فرص استثمارية
كشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التطوّر الملحوظ الذي شهدته صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية مجتمعة 206 مصانع قائمة، ووصل عدد المصانع الدوائية تحديدًا 56 مصنعًا دوائيًا مرخصًا ومسجلًا في الهيئة العامة للغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تزيد عن سبعة مليارات ريال.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، أعلن في يونيو 2022، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال، وذلك تحقيقًا لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل المملكة مركزاً مهماً لهذه الصناعة

بدائل للأدوية
تشكل منطقة تبوك على المستوى الطبي أهمية كبيرة من خلال صناعة الدواء إذ تضطلع ((شركة تبوك الدوائية)) بتأمين ما يربو عن مليار وحدة دوائية تسهم في تأمين احتياج المنشآت الطبية والصيدليات على مستوى المملكة، وتسهم في إنتاج أكثر من 350 نوعًا من الأدوية لعلاج أنواعًا من الأمراض لاسيما المزمنة منها، بجانب أنواع من المضادات الحيوية. وتعمل ((الدوائية)) بشكل فاعل على توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية تحقيقًا للأمن الدوائي الوطني.
وتوفر ((تبوك الدوائية)) بدائل للأدوية الأجنبية، كما تسهم في توطين تكنولوجيا التصنيع الدوائي من خلال توفير أحدث الأجهزة وخطوط الإنتاج ، بأعلى المعايير والمواصفات الطبية، وبأسعار أقل من مثيلاتها المستوردة وبالتالي تقليل الاعتماد على المنتج الخارجي تحقيقاً لأحد أهم أهداف الشركة. وينتمي إلى الشركة 500 كادر سعودي من الجنسين موزعين على الإدارات والأقسام بنسبة 48% من إجمالي الموظفين.
تخفيض الواردات
يبلغ حجم السوق العالمي للأدوية نحو 1.1 تريليون دولار، تقدّر حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منها 31 مليار دولار، كما تعدّ المملكة أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدّر قيمة سوقها الدوائي بــ 10 مليارات دولار، أي نحو 32 من إجمالي حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من السوق العالمي.
وشهد السوق الدوائي في المملكة نموًا لافتا خلال الفترة بين عام 2019 وحتى 2023م، بلغ معدّله 25%، حيث زاد حجم السوق من 8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار سنويًا، وهو نموٌ يؤكد أهمية السوق الدوائي السعودي وجاذبيته للاستثمار، حيث حقق القطاع الدوائي تقدمًا في معدلات توطينه، وتمّ تخفيض الواردات الدوائية من 80% في عام 2019 إلى 70 عام 2023.
تنمية المحتوى
تستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية توطين 80% إلى 90% من احتياجات الشراء الحكومي من الأنسولين في المملكة، وذات النسبة تقريبًا في صناعة اللقاحات، كما تنوي جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية عبر تقديم عدد من الحوافز المالية لشركات الأدوية والأجهزة الطبية، وتوفير المساعدة التقنية لشركات الأجهزة الطبية والأدوية، إضافة إلى دعـم الأجهزة الطبية المحلية من قبل المستشفيات في المملكة، وتعزيز دور مبادرتيّ ((صنع في السعودية)) و((تقنية سعودية)) في توطين الصناعة الصحية.
تقنيات ومنتجات نوعية
- تصنيع أول منتج شبيه حيوي Biosimilar في المملكة Low molecular weight heparine (enoxaparine) بالكامل
- اكتمال إنشاء أول مصنع من نوعه في منطقة الخليج Dry powder inhalers وMetered dose inhalers.
- تصنيع الحقن المعقمة بطريقة التجفيد ((lyophilized products))
- المصنع الوحيد في منطقة الخليج لتصنيع المواد الصيدلانية الفعّالة APIs

MENAFN29082024000089011017ID1108617981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث