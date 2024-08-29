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60 % من الأطفال يتابعون محتوى المشاهير

8/29/2024 11:53:19 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت نتائج دارسة أعدها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات والتي حملت في عنوانها العام ((الصور والمصطلحات الخاطئة المتداولة حول الأطفال في الإعلام السعودي))، أن أكثر المضامين الإعلامية متابعة من قبل الأطفال الذين جرى مقابلتهم لصالح الدراسة والذين يمثلون مراحل التعليم العام الثلاثة، هي التي يقدمها المشاهير بنسبة تكاد تصل إلى 60%، ودعت الدارسة إلى ضرورة توخي الحذر في استخدام المصطلحات والصور التي تحمل تضليلًا للطفل خصوصًا ما يتعلق بالتطرف والجريمة أو الشعور بالدونية والعجز.
الألعاب الإلكترونية
على مدى 19 حلقة حوارية أجريت مع مجموعة من الأطفال من قبل فريق الدراسة، لوحظ بأنهم ـ أي الأطفال ـ يرددون أسماء بعضًا من المشاهير بنسبة بلغت 58% وذلك في إطار المضامين التي تطرق إليها الأطفال أثناء حوارهم من فريق الدراسة.
تضيف الدراسة كذلك، أن أكثر الأجهزة استخدامًا لدى أفراد العينة من طلاب المدارس في مناطق الرياض على وجه الخصوص وفي مختلف المراحل الثلاثة، هو جهاز الجوال بنسبة بلغت 29% وجاء استخدام أجهزة الألعاب الإلكترونية والتلفاز في الترتيب الثاني بنسب متقاربة بلغت 21%، بينما كان الآيباد في الترتيب الأخير بنسبة 14%، ومن قبله الحاسوب بنسبة 16%، وتواصل الدارسة نتائجها بالإشارة إلى أن اليوتيوب كان التطبيق الأكثر استخدامًا بنسبة بلغت 18%، وفي الترتيب الثاني السناب شات بنسبة 16%، بينما احتل تطبيق انستقرام الترتيب الثالث بنسبة 15%، بينما قل استخدام التطبيقات الأخرى مثل الفيس بوك.
فكر منحرف
دعت الدراسة إلى أن الحاجة إلى تصحيح بعض المصطلحات والصور الخاطئة المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المحلية والتي بلغ إجمالي عددها بعد الفرز والتنقيح ودمج المتشابه منها 472 مصطلحًا خاطئًا وغامضًا وصورًا ومن ذلك على سبيل المثال، فتي القاعدة والصحيح فتى القاعدة المغرر به، وطفل متطرف والصحيح ضحية الفكر المنحرف، أشبال الخلافة والصحيح ضحايا الجماعات المسلحة، طلبة مجرمين والصحيح طلاب متورطين في أعمال إجرامية.
الجريمة والعنف
في هذا الصدد تستشهد الدراسة ببعض الأخبار التي نشرت في الصحافية العالمية، ومن ذلك خبر حمل عنوان مطالبات بإبعاد البيدوفيلي عن الأطفال حتى وطإن تم علاجه وآخر حمل عنوان ازدياد جرائم اغتصاب الأطفال في إحدى الدول الآسيوية، ويكمن الخطأ عند التعامل مع هذه الأخبار هو في استعارة صور لأطفال لا علاقة لهم بتلك الحوادث مما يضع الطفل في إطار الضعيف العاجز أمام المجرم والمتحرش بالأطفال، إضافة إلى ذلك تأتي صور لأطفال يسرقون، أو مشهد لمجموعة من الأطفال يعتدون بالضرب والإساءة اللفظية على شخص مريض نفسي في الشارع، أو صورة طفل وهو منتحر ويتدلى جسده، وجميعها مقاطع وإن كانت تمثيلية إلا أنها تعد صور سلبية تحمل مدلولات عنف ضد الذات وجريمة وأساليب إجرامية خطيرة يتم عبرها تعزيز مفاهيم وتصرفات خطيرة وصور فيها ربط بين الطفل والجريمة بدون معالجة توعوية فيها تشجيع على الجريمة والعنف.
تصحيح مصطلحات وصور خاطئة
- فتي القاعدة
* فتى القاعدة المغرر به
- طفل متطرف
* ضحية الفكر المنحرف
- أشبال الخلافة
* ضحايا الجماعات المسلحة
- طلبة مجرمين
* طلاب متورطين في أعمال إجرامية

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