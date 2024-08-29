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اهدأوا ولا تهلعوا.. الذكاء الاصطناعي ليس مخيفا

8/29/2024 11:53:19 PM
(MENAFN- Al Watan) عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي الذي يهيمن على العالم، تقول دراسة جديدة إن الجميع بحاجة إلى الهدوء والتوقف عن الخوف من التكنولوجيا المتقدمة. وجد باحثون في المملكة المتحدة أن نماذج لغة الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT لا تشكل تهديدًا خطيرًا للمجتمع - مما يتحدى الرواية السائدة المحيطة بصعود الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.
كشف الباحثون عن أدلة تشير إلى أن ((القدرات الناشئة)) التي طال الحديث عنها لنماذج اللغة الكبيرة (LLM) قد تكون أقل غموضًا مما كان يُعتقد سابقًا.
والـLLM نماذج تعليم عميق كبيرة جدًا مدرَّبة مسبقًا على كميات هائلة من البيانات. وكانت المخاوف من قدرتها على التدريب دون إشراف، نظرا لكفاءتها في التعلم الذاتي وقصر الوقت الذي تحتاجه للتدريب، حيث تستخدم مئات المليارات من المعلمات في الغالب.
تقترح الدراسة، التي أجراها فريق من مختبر معالجة المعرفة الشاملة في الجامعة التقنية في دارمشتات وجامعة باث ونشرت في ACL Anthology، أن هذه المهارات الجديدة على ما يبدو هي في الواقع نتيجة للتعلم المعزز في السياق بدلًا من الظهور التلقائي. ببساطة، تتعلم هذه الآلات فقط المعلومات التي يغذيها البشر بها، وليس التعلم من تلقاء نفسها.
تفسير أكثر واقعية
لقد انبهر مجتمع الذكاء الاصطناعي بفكرة أن برامج الماجستير في القانون مثل GPT-3 وخلفائها (GPT-3 لديه مُعلِمات يبلغ عددها 175 مليارًا) تكتسب كفاءات غير متوقعة مع نموها في الحجم والتعقيد. وقد أثار هذا المفهوم الحماس بشأن التطبيقات المحتملة والمخاوف بشأن السلامة والتحكم. ومع ذلك، فإن الدراسة الجديدة ترمي ماء باردًا على هذه التكهنات، وتقدم تفسيرًا أكثر واقعية للظواهر المرصودة.
وفي بيان صحفي، قال الدكتور تايار مادابوشي، عالم الكمبيوتر بجامعة باث ((كان الخوف هو أنه مع تزايد حجم النماذج، فإنها ستكون قادرة على حل مشاكل جديدة لا يمكننا التنبؤ بها حاليًا، وهو ما يشكل تهديدًا بأن هذه النماذج الأكبر تكتسب قدرات خطيرة بما في ذلك التفكير والتخطيط)).
وأضاف ((لقد أثار هذا كثيرًا من المناقشات - على سبيل المثال، في قمة سلامة الذكاء الاصطناعي العام الماضي في بلتشلي بارك، والتي طُلب منا التعليق عليها - لكن دراستنا تظهر أن الخوف من اختفاء النموذج والقيام بشيء غير متوقع تمامًا ومبتكر وخطير احتمال ليس مبررًا)).
مهارات جديدة
في صميم البحث يكمن مفهوم التعلم في السياق، وهي تقنية تسمح لنماذج الذكاء الاصطناعي بأداء المهام بناءً على الأمثلة المقدمة ضمن الموجه. تشير الدراسة إلى أنه مع توسع نطاق برامج الماجستير في القانون، فإنها تصبح أكثر مهارة في الاستفادة من هذه التقنية بدلًا من تطوير قدرات جديدة تمامًا.
لاختبار فرضيتهم، أجرى الباحثون أكثر من 1000 تجربة، وفحصوا بعناية ما إذا كان طلاب الماجستير في القانون يكتسبون حقًا مهارات جديدة أو ببساطة يطبقون التعلم في السياق بشكل أكثر فعالية مع نموهم.
تكشف النتائج التي توصلوا إليها أن عددا من القدرات التي كانت تعد ناشئة في السابق هي في الواقع نتيجة للتعلم المحسن في السياق جنبًا إلى جنب مع الذاكرة الواسعة والمعرفة اللغوية للنموذج.
إن هذا الاكتشاف له آثار كبيرة على مجال الذكاء الاصطناعي. فهو يتحدى عامل عدم القدرة على التنبؤ المرتبط بالقدرات الناشئة، مما يخفف من بعض المخاوف بشأن سلامة هذه النماذج والتحكم فيها في التطبيقات الحرجة. وعلاوة على ذلك، فإنه يوفر إطارًا أكثر وضوحًا لفهم وتعزيز قدرات الماجستير في القانون.
وجهة نظر أكثر عملية
تقدم استنتاجات الدراسة وجهة نظر أكثر عملية فيما يتصل بتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث تشير إلى أن التحسن في أداء طلاب الماجستير في القانون ينبع من قدرتهم على التعرف على الأنماط وتطبيقها من الأمثلة المقدمة، بدلًا من تطوير كفاءات جديدة بشكل تلقائي.
وتعمل هذه الرؤية على إعادة تشكيل النهج المتبع في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الجهود الرامية إلى تحسين آليات التعلم في السياق بدلًا من ملاحقة الخصائص الناشئة المراوغة.
كما يوضح الدكتور مادابوشي ((ومن المهم أن نلاحظ أن هذا يعني بالنسبة للمستخدمين النهائيين أن الاعتماد على نماذج التعلم العميق لتفسير وتنفيذ المهام المعقدة التي تتطلب تفكيرًا معقدًا دون تعليمات صريحة من المرجح أن يكون خطأً. وبدلًا من ذلك، من المرجح أن يستفيد المستخدمون من تحديد ما يحتاجون إلى النماذج للقيام به بشكل صريح وتقديم أمثلة حيثما أمكن لجميع المهام باستثناء أبسطها)).
وبينما يحاول مجتمع الذكاء الاصطناعي التعامل مع هذه النتائج، فمن المرجح أن تشتد المناقشة حول طبيعة الذكاء الآلي. ورغم أن الدراسة لا تقلل من القدرات المذهلة التي يتمتع بها طلاب الماجستير في القانون في العصر الحديث، فإنها تقدم منظورًا جادًا حول ((ذكائهم)) المفترض.
كما خلصت الأستاذة إيرينا جوريفيتش من الجامعة التقنية في دارمشتات إلى أنه ((لا تعني نتائجنا أن الذكاء الاصطناعي لا يشكل تهديدًا على الإطلاق. بل نُظهِر أن ظهور مهارات التفكير المعقدة المرتبطة بتهديدات محددة لا تدعمه الأدلة، وأننا نستطيع التحكم في عملية التعلم في برامج الماجستير في القانون بشكل جيد للغاية بعد كل شيء. لذلك، ينبغي للأبحاث المستقبلية أن تركز على المخاطر الأخرى التي تفرضها النماذج، مثل إمكانية استخدامها لتوليد أخبار كاذبة)).
المنهجية
اختبر الباحثون 20 نموذجًا مختلفًا عبر 22 مهمة لتقييم ما إذا كانت هذه القدرات الناشئة المزعومة ستظل تظهر عند التحكم في التعلم في السياق. استخدموا إعدادين لتجاربهم: القليل من اللقطات، حيث تم إعطاء النموذج أمثلة في المطالبة، والصفر لقطة، حيث لم يتم تقديم أي أمثلة.
وقد تم اختيار المهام بعناية بحيث تشمل كلًا من المهام التي تم تحديدها مسبقًا على أنها ناشئة والمهام الأخرى التي لم تكن كذلك. ومن خلال مقارنة أداء النماذج عبر هذه المهام في كل من الوضعين، تمكن الباحثون من تحديد ما إذا كان نجاح النموذج يرجع إلى التعلم في السياق أو ما إذا كان يُظهر قدرة ناشئة حقيقية.
النتائج الرئيسة
كانت نتائج الدراسة واضحة: فعندما تم التحكم في التعلم في السياق، لم تظهر النماذج قدرات ناشئة. وبدلًا من ذلك، كان أداؤها في المهام متوقعًا بناءً على قدرتها على تطبيق التعلم في السياق. على سبيل المثال، لم تتمكن النماذج من حل المهام التي تتطلب التفكير أو فهم المواقف الاجتماعية - والتي غالبًا ما يتم الاستشهاد بها كأمثلة على القدرات الناشئة - ما لم يتم تزويدها بأمثلة في الموجه.
إن هذه النتيجة لها آثار مهمة على كيفية تفكيرنا في نماذج التعلم الموجه نحو التعلم واستخدامها. فإذا لم تكن هذه النماذج تعمل على تطوير قدرات جديدة حقًا، بل تعتمد بدلًا من ذلك على التعلم في السياق، فإن قدراتها أكثر محدودية وقابلية للتنبؤ مما كان يُعتقد سابقًا. وهذا يعني أن المخاوف بشأن القدرات غير المتوقعة والخطيرة المحتملة ربما تكون مبالغا فيها.
حدود الدراسة
من بين القيود المهمة أن الدراسة لم تختبر سوى نماذج للمهام باللغة الإنجليزية، وهو ما يترك المجال مفتوحا للتساؤل عما إذا كانت النتائج تنطبق على النماذج التي تم تدريبها بلغات أخرى. وإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على المهام التي تستخدم عادة لتقييم مهارات اللغة الإنجليزية، والتي قد لا تلتقط النطاق الكامل للقدرات الناشئة المحتملة.
وعلاوة على ذلك، يعترف الباحثون أنه في حين أن التعلم في السياق قد يفسر العديد من القدرات التي لوحظت في طلاب الماجستير في القانون، فإنه لا يفسر بالضرورة جميعها. لا يزال من الممكن أن تظهر بعض القدرات نتيجة للتوسع والتي لم يتم التقاطها في هذه الدراسة.
المناقشة والخلاصات
تدعونا نتائج هذه الدراسة إلى إعادة النظر في كيفية إدراكنا لقدرات طلاب الماجستير في القانون. فبدلًا من النظر إلى هذه النماذج باعتبارها قادرة على تطوير قدرات جديدة وغير متوقعة مع توسعها، يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار إمكانية أن تكون قدراتها أكثر تقييدًا وقابلية للتنبؤ، وتستند إلى تقنيات مثل التعلم في السياق.
وهذا له آثار عملية على كيفية تصميمنا لنماذج التعلم الأساسية ونشرها في التطبيقات العملية في العالم الحقيقي. وإذا كان التعلم في السياق هو الآلية الأساسية وراء ما نتصوره من قدرات ناشئة، فإن التركيز ينبغي أن ينصب على تحسين هذه التقنية والتحكم فيها لضمان استخدام النماذج بأمان وفعالية. كما يشير هذا إلى أن المخاطر المحتملة المرتبطة بنماذج التعلم الأساسية تكون أكثر قابلية للإدارة مما كان يُعتقد في السابق.
ـ دراسة جديدة تدعو إلى عدم الهلع من التكنولوجيا المتقدمة
ـ مهارات الأدوات في الذكاء الاصطناعي ناجمة مما يقدم لها من بيانات
ـ قدرات الذكاء الاصطناعي لا تنشأ تلقائيا وإنما تعمل فقط بالمعلومات التي يغذيها البشر بها
ـ المخاوف بشأن القدرات غير المتوقعة والخطيرة المحتملة ربما تكون مبالغا فيها
ـ مطالبات بالتركيز على تحسين تقنية نماذج الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها لضمان استخدامها بأمان وفعالية.

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