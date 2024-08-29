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ترقيع الشوارع مخاطر تهدد المركبات ومستخدميها

8/29/2024 11:53:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تحولت عمليات ((ترقيع)) الشوارع، وهي الإجراءات التي تستخدم لمعالجة تشققات الطرق وترميم حفرها، إلى ما يشبه المصائد التي توقع بالسيارات نتيجة الارتفاعات والهبوط المباغت في مواقعها وعدم اتساقها مع المستوى العام لبقية الشارع، مما يسبب أضرارا كثيرة ليس فقط للسيارات وحدها، بل وحتى لراكبيها، وعلى الأخص النساء الحوامل، ومصابي الانزلاقات الغضروفية، أو المصابين بكسور عظمية جديدة.
ويجزم مختصون أن سوء ((الترقيع)) وعلى الأخص في الشوارع والطرق الداخلية للمدن، يعود إلى غياب التخصص عمن يتولون عمليات الترقيع، وتدني مستوى المواد المستخدمة، ناهيك عن غياب الرقابة.
تكلفة مضاعفة
يشدد الخبير في الأعمال الأسفلتية، الدكتور عبدالرحمن الفهيد لـ((الوطن)) على أن الحالة الممتازة للطرق تعد من وسائل ازدهار الدول، ولذا لا بد من الاهتمام بالمتابعة الدورية السنوية للطرق والشوارع لاكتشاف عيوبها وصيانتها في مراحلها الأولية، خصوصا أن إهمال متابعة وصيانة الطرق يؤدي إلى زيادة تكلفة الصيانة إلى 4 أضعاف مقارنة بالصيانة الدورية.
التخدد وتطاير البحص
بيّن الفهيد أن أكثر عيوب الطرق انتشارًا هو ((التخدد)) و((التشققات)) و((تطاير البحص)) وهي عيوب تؤثر على سلامة الطريق وتهدد مستخدميه بالخطر.
والتخدد هو أحد العيوب المنتشرة في الطرق السريعة بسبب أحمال الشاحنات، فعند هطول الأمطار تتجمع المياه في التخددات، مما يجعل الاحتكاك بين إطارات المركبة والطريق الأسفلتي قليلا، وقد يؤدي إلى انزلاق المركبة والتسبب بالحوادث.
أما التشققات فتحدث بسبب أحمال المركبات المتكررة، ومع مرور الزمن تشكل التشققات شبكة على سطح الطريق، مما ينتج عن ذلك تطاير جزء من الطبقة الأسفلتية، التي تكون حفرًا في الطريق.
أما تطاير الحصى فيحدث عند زيادة احتكاك حركة السيارات بالطريق، إذ ربما تزيل طبقة الأسفلت الأسود من البحص أو عندما تتجمع المياه على الطريق حيث تعمل على فصل طبقة الأسفلت الأسود عن البحص فيتطاير البحص ويسبب تآكلا في الطريق ما يحول دون توفر السلامة أثناء القيادة.
الانبعاجات
أكد الفهيد أن ((الترقيع)) يعد من العلاجات المنتشرة لحفر الطريق التي حدثت بسبب عيوب الطرق، أو بسبب عملية حفر جزئي للطرق لتمديد القنوات تحت سطح الأرض، وإذا لم تتم عملية الترقيع بالطريقة الصحيحة فإنها تسبب الانبعاجات، أو تسبب تسرب المياه إلى طبقة الأساس، ما يحدث ضررا كبيرا ربما يؤدي إلى إتلاف الطريق وإعادة بنائه مرة أخرى.
وأضاف ((هناك نوعان للترقيع، هما: الترقيع السطحي والترقيع العميق، ويستخدم الترقيع السطحي، إذا كان هناك تدهور في سطح الطبقة الأسفلتية فقط مع كون طبقة الأساس بحالة ممتازة)).
وتابع ((يجب أن يراعى في الترقيع أن يتم على عدة مراحل، أولها الترقيع السطحي بقص الطبقة الأسفلتية على شكل مستطيل بزيادة 15 سم في كل جانب لمنطقة الترقيع، وتنظيف طبقة الأساس من الغبار والأوساخ، ورش طبقة الأسفلت السائل، ووضع طبقة الخلطة الأسفلتية، ثم فردها ودحلها بنسبة 95%، وتكون على نفس مستوى سطح الأسفلت القديم الذي حوله، وأما الترقيع العميق فيتبع نفس مراحل الترقيع السطحي لكن بزيادة إزالة جزء من طبقة الأساس حتى الوصول لطبقة ذات تحمل جيد، وتنظيفها وتعويض جزء طبقة الأساس المزالة بطبقة جديدة ودحلها)).
العدو الأول
يجزم الخبير في الأعمال الأسفلتية، المهندس خالد البراهيم، أن العدو الأول للأسفلت في الشوارع والطرقات هو مياه الأمطار، وقال ((تراعي وزارة النقل المعنية والمسؤولة على الطرقات خارج المدن هذه الحقيقة، ولذا فإنها تراعي ألا تتجمع المياه عند هطول الأمطار على الطريق، وذلك عبر مراعاة التصاميم المناسبة لمنسوب الطريق، وضمان تسرّب المياه إلى خارج الأسفلت من جانبي الطريق)).
وأوضح ((هناك طرق تتبع لوزارة النقل، وأخرى تتبع لوزارة البلديات والإسكان، وغالبا ما تتخذ وزارة النقل منهجًا وجودة عاليتين في المواصفات والتطبيق، وتستفيد شركات وطنية كبرى من تجربة وزارة النقل في الأعمال الأسفلتية)).
وشدد على ضرورة ((التخصص)) في الأعمال الأسفلتية للخروج بجودة عالية، والاهتمام بـ((مناسيب)) للطرق والشوارع، بتصنيفات مدروسة ودقيقة، ومراعاة مشاريع تصريف الأمطار والسيول.
الصرف الصحي
أشار البراهيم إلى أن من أسباب اللجوء إلى ترقيع الشوارع، سوء الخلطة الأسفلتية، وتدني المراقبة الإشرافية على أعمال المشروع منذ بدايته، وكذلك أن تكون درجة حرارة الأسفلت عند التنفيذ بخلاف الدرجة المطلوبة، وهناك مواقع أرضية تتطلب مواصفات أسفلتية خاصة يجب مراعاتها عند التنفيذ.
كما أوضح أن من أسباب اللجوء إلى الترقيع الاستعجال في أعمال التنفيذ، وتدني مستوى جودة طبقة الأساس، والتقصير في الأداء، مؤكدًا على ضرورة توفر صيانة ((وقائية)) دورية ومستمرة للطرق، وقال ((تتوفر حاليا مركبات مجهزة بتقنيات متطورة ومتقدمة لإجراء دراسات دقيقة لجودة الأسفلت بين كل فترة وأخرى)).
هبوط وانهيار
أوضح مهندسون متخصصون أن الأضرار في الطرقات والشوارع لا تكون مرئية من الأعلى على الدوام، وأشاروا إلى أن ترك الطريق الأسفلتي عرضة لتغلغل المياه لفترة طويلة يؤدي إلى أن المياه تعمل على خلخلة الأحجار القابلة للذوبان مثل الحجر الجيري وتسربها في جوف الأرض، كما أن تسرب المياه يعمل على إزالة التربة فيحل مكانها الهواء، وهذا يؤدي إلى وجود فجوة هوائية أو كهف مما يجعل الطريق الأسفلتي بلا قاعدة يستند عليها، وهنا يحدث الهبوط أو الانهيار المفاجئ.
وبينوا أن هذه تعد أضرارًا خطيرة قد يكون إصلاحها مكلفًا، مشيرين إلى أن هناك بعض العلامات التي يمكن الاستدلال بها للتنبؤ بوجود الفجوة الهوائية أو الكهف تحت سطح الأرض وبالتالي معالجتها قبل حدوث الانهيار المفاجئ، ومنها وجود هبوط جزئي على شكل دائرة مقعرة، أو تشققات كثيرة جنبًا إلى جنب في الطريق الأسفلتي.
وأكدوا على أن من المستحيل عمليًا منع الطريق من ملامسة الماء بسبب العوامل الجوية، ومنها مياه الأمطار، لكن يمكن تقليل الآثار الضارة للمياه على الهيكل الإنشائي للطريق، إذا تم الأخذ في الاعتبار تصميم الطرق بمعايير هندسية لتفادي أضرارها.
مشكلة عالمية
لا تقتصر مشكلة حفريات الطرق والشوارع وتشققاتها على طرق وشوارع المملكة، إذ إنها مشكلة عالمية شائعة، ولعل الأكثر شيوعا أنه في معظم البلدان ما إن يتم تغطية هذه الحفر حتى تعود إلى الظهور مجددا، وفي نفس المكان بعد مدة قد تقصر قليلا أو تطول بعض الشيء.
ويعكف علماء من ألمانيا وهولندا والصين على تطوير حل لمواد ترقيع يشيرون إلى أنها قد تجعل من حفر الشارع ذكرى من الماضي، حيث تقوم هذه المواد بتغطية الحفر بشكل تلقائي عندما تظهر.
ويعمل العلماء في مكتب بمدينة كولونيا الألمانية، على إيجاد مواد جديدة لرصف الشوارع تكون أكثر أمانا في رصف وصيانة الطرق، حيث يعملون على تطوير مواد رصف قادرة على إصلاح نفسها بنفسها باستخدام ألياف الصلب عندما تظهر حفرة ما.
ويؤكد هؤلاء أن الطرق تتعرض لتحديات كثيرة منها ارتفاع معدلات الاستخدام اليومي، والتغير المناخي، وأن من الطرق التي يستخدمونها لمعالجة الحفر والتشققات تسخين الجزيئات المعدنية الموجودة في مادة البتومين المستخدمة في تغطية سطح الطريق المرصوف، بحيث ترفع الحرارة الجزيئات لتتقارب وتلتحم مع بعضها حتى تختفي التشققات التي ظهرت في الطريق.
أسباب لحفر وتشققات الشوارع والطرق
ـ ارتفاع مستوى الاستخدام اليومي
ـ التبدلات الشديدة في درجة الحرارة والتغير المناخي
ـ تلف طبقة الخرسانة الأسفلتية نتيجة لتلف الطبقة السفلية بسبب الأحمال المرورية المتكررة
ـ عدم مراعاة الميول عند التصميم والإنشاء
ـ غياب التصريف الصحي السليم
ـ عدم ثبات حالة طبقة الأساس الأسفلتي أو طبقة تحت الأساس بسبب هبوط زائد للسطح
ـ ضعف طبقة الأساس الحجري مما جعلها غير قادرة على الهبوط الزائد الناتج من الأحمال المرورية
ـ تقادم المواد الأسفلتية بفعل الزمن
ـ عدم كفاية سماكة طبقات الرصف
ـ ضعف تصريف في طبقتي القاعدة وتحت الأساس
ـ سوء الخلطة الأسفلتية وتدني المراقبة الإشرافية على أعمال المشروع
ـ درجة حرارة الأسفلت عند التنفيذ بخلاف الدرجة المطلوبة.

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