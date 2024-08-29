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ولائم الصيف.. مطالب بميثاق قبلي لإيقاف الإسراف

8/29/2024 11:53:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أخذت إقامة المناسبات الاجتماعية المختلفة، خاصة مناسبات الأفراح منحى خطيرا من الإسراف والتبذير، وظهر ذلك جليًا هذا الصيف في مختلف مناطق المملكة، فلم تعد الولائم تقتصر على ذبيحة واحدة أو اثنتين فقط، وإنما وصلت إلى أن تكون ((قعدان)) وعدة خرفان في كل صحن، حتى في ولائم لا يتجاوز ضيوفها عدد ذبائحها.
وقاد هذا ((الإسراف)) عددا من مشايخ وأعيان المجتمع إلى ضرورة المطالبة بميثاق أو مبادرة للحد منه، بعدما تحوّل إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة امتدت تأثيراتها السلبية إلى حد عزوف الشباب عن الزواج، وارتفاع أسعار المواشي، وقصور الأفراح.
كما امتد الإسراف إلى جعل ولائم المناسبات مصحوبة بتغطيات مصورة، وشعراء للمدح والثناء، على الرغم من قلة المدعوين أحيانا والذين يمكن حصرهم بعدد أصابع الدين.

تعمد التبذير
المُوثق لتاريخ منطقة عسير، المستشار بندر بن عبدالله آل مفرح، رأى أن الأمر ينقسم إلى قسمين:
أولهما: ما يحدُث في (بعض المُناسبات) من تعمُد الإسراف والتبذير، وهو أمر مؤلم ويُنذر بخطر مُحدق، لكونه من الكفر بالنعم، والأشد إيلامًا حضور المشايخ والوجهاء لتلك الولائم، وهم الذين يُنتظر منهم خير للتصدي لمثل هذه الأمور ووأدها قبل استفحالها.
وثانيهما: ما يحدُث في (بعض) المناسبات المُجتمعية من تفشي ظاهرة المديح والتلميع للبعض، وهو أمر دخيل، حيث كثُر الشعراء المداحون، وكُثرت الشخصيات التي تعشق المديح، مع أننا مجتمع يعرف بعضه بعضا، وقال ((سؤالي للشُعراء المدّاحِين وللممدوحين ماذا تركتُم لقدوات المُجتمع ممن يستحقون المدح فعلا، وماذا تركتم لولاة الأمر، ولحفظة كتاب الله، والشُهداء، والمُرابطين، والأبطال، والموهوبين، وحُماة الوطن)).
وأضاف ((إن استمرار فئة من الشُعراء وأصحاب الشيلات المُتنفعين بالتلميع والإشادة بأشخاص لا يستحقون؛ من شأنه تعمُد خلخلة النسيج الاجتماعي، وإشهار من لا يستحق، والعبث بتركيبة المُجتمع، وتفشي ثقافة هابطة تُبنى عليها مفاهيم خاطئة، ولعلي أُسلط الضوء على فئة اعتادت الحضور لمثل هذه المناسبات بدعوة ودون دعوة بهدف الظهور والإدمان على الولائم، وهي فئة زاد نشاطها وحضورها، وباتت بمثابة التشوه البصري والسمعي)).
وختم ((نحن في مجتمع يرفُض ويِلفظ المدّاحين والمتلونين والمتنفعين والمهايطين، ونقول لهم يكفي تشهيرًا بأنفسكم، ونصيحتي للشعراء التعقل والاتزان وقراءة المشهد الاجتماعي تمامًا، وأخذ الرأي والمشورة من الثقات قبل حضور أي مناسبة، فما ينطقون به يؤجرون به أو يلامون عليه، ونأمل رؤية مناسبتنا ومجالسنا خالية من التشوهات والمنغصات، وعلى القدوات من مشايخ شمل القبائل والمشايخ ورموز المُجتمع القيام بمسؤولياتهم تجاه ما يحدث، وألا يكونوا شُركاء فيها من قريب أو بعيد)).

مظاهر الإسراف
يؤكد الدكتور سعيد مسفر الوادعي، المحاضر السابق في أكاديمية نايف للأمن الوطني وكلية الملك فهد الأمنية، أن مظاهر الإسراف في الزواجات خاصة، والمناسبات عامة، والمبالغة في المعاونات والتفاخر والإسراف في الإطراء والأحساب ما أنزل الله بها من سلطان، وليست من الهدي العظيم الذي ينهى عن الإسراف.
وقد شرّع الزواج في الإسلام لتحصين الفرج والعفة، وإقامة الأسرة التي تحقق الراحة والاستقرار والطمأنينة، وإنجاب الأولاد وتكثير الأمة، غير أن ما يمارس من مبالغات وإسراف في مناسبات الزواجات يتنافى جملة وتفصيلا مع هذه الأهداف السامية، وهي تحد من الزواجات لأن كثيرا من الشباب لا يستطيع إقامة زواج بمثل هذه التكاليف، وإن جازف وتحملها فسيبقى مدينا وبالتالي لن يتوفر له الاستقرار لأن الديون تثقل كاهله.
وقال ((ما يشاهد من بعض الحضور في الزواجات من خطب رنانة ومباهاة وتفاخر فيما يُقَدَّم من إعانات، كلها من التباهي والتفاخر، وهي من دعوى الجاهلية، ولا بد من تحرك رسمي لوضع حد لهذه المبالغات والتفاخر والتباهي بالأحساب والأنساب، وكذلك من خلال دور أعيان القبائل، أهل الحل والربط لوضع حدود وضوابط تحد من هذه المبالغات والإسراف غير المرضي)).

أبحاث ودراسات
شدد الدكتور مسفر أحمد الوادعي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد، الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بظهران الجنوب، على أهمية دور المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية في دراسة هذه الظواهر وأسبابها والحلول المناسبة لها، ودعم صنع القرار للحد من انتشارها، خصوصا أن القيم والأخلاق والعادات والتقاليد مرتكز حيوية المجتمع السعودي؛ وقال ((من المؤسف ما يُلاحظ اليوم من انحراف في مسار تلك العادات لتصبح مساقات للكبر والفخر المذموم والتوشح بأثواب الزور والبهتان، وتمشيخ الصغار على الكبار، والعبث بالنعم والاعتداء عليها بالهدر والتبذير تحت ذريعة الكرم الزائف، وبمباركة من بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، والعبث بالأسلحة والأعيرة النارية بذريعة الاحتفاء والترحيب غير المقبول، ودفع مبالغ طائلة للشعراء للمديح الكاذب، وإحياء نعرات الجاهلية والأمجاد الغابرة المبنية على ما لا يحمد، وغيرها من المساقات الدخيلة على المجتمع السعودي وثقافته وقيمه النبيلة)).
وأكد على دور وزارة التعليم بتعليمها العام والجامعي والفني والتدريب التقني باعتبارها جهة تصنع الجيل وترعاه وتعده، حيث يمكنها تنفيذ برامج توعوية ومناشط معززة للقيم والأخلاق، وإجراء جلسات حوارية لمناقشة هذه الظواهر وإشراك الطلاب والطالبات في عملية معالجتها وتفعيل أدوراهم في التوعية والتوجيه لأقرانهم وذويهم، والتأكيد على المعلمين والمعلمات بضرورة تجسيد القدوة الصالحة للطلاب، فالعلم يدرك بالبصائر، والأعمال تدرك بالأبصار، والناس كأسراب القطا يتبع آخرهم أولهم.
وأضاف ((كذلك هناك دور للجمعيات الأهلية التنموية في تبني برامج توعوية وإرشادية تركز على عزيز مكارم الأخلاق وجميل العادات في مجتمعنا، والعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في استصلاح المخالفين

4 بكار و3 خرفان
من جهته، كشف الدكتور عبدالله بن علي الموسى، أن إسراف البعض في المناسبات الاجتماعية بلغ حد التبذير، وقال ((قديمًا قالوا إن الكرم هو حالة وسطية إن زاد عن حده سمي إسرافًا وإن نقص سمي بخلًا، وما نشاهده حاليًا هو الإسراف بعينه، ولك أن تتخيل أن بعضهم وصل حد وضع 4 بكار و3 خرفان في صحن واحد، يتفاخر بها، فيما كان الأولى به توزيعها على 120 صحنا، فالحاشي الواحد يكفي أن يوزع على 30 صحنا)).
وأضاف ((شهدنا خلال جائحة كورونا تعديل عادات الإسراف في الولائم والزواجات وعقد القران، ‏وشهدنا زواجات وعقود قران ميسرة خففت موجة الإسراف، لكن البعض عاد إليها. وللمعلومية فإن هذا الإسراف إهدار لثروة الوطن، نتج عنه غلاء المواشي وبعض السلع، وتحمل كثير من الناس للديون، وأدى إلى عزوف الشباب عن الزواج أو تأخرهم بالزواج)).
وتابع ((كما طرأ على مجتمعنا أخيرا عادة ((المفطحات)) وقد كان أهلنا الأولون يقطعون اللحم، يوزعونه على الضيوف والحضور، بحيث تكفي الذبيحة الواحدة عددا كبيرا من الناس، فيما المفطح لا يمكن تقسيمه إلا على صحنين أو 3، وعند اختيار الذبيحة يسعى صاحبها أن تكون (إليتها) كبيرة فيدفع مقابلها ثمنا أكبر، وكذلك فإن الجالسين على المفطح قد يفوتهم بعض اللحم الجيد وقد يبقى لحم الأرجل لم ينضج، أما الجالسون أمام الذنب فلا يجدون ما يأكلون، فيضطر من هم على المقدمة للتقطيع لهم، وهي طريقة لا يحبذها كثيرون)).
وتابع ((تقطيع الذبيحة يحقق عدة فوائد، فهي توزع على عدد أكبر من الصحون، ويجد الضيف كل أجزاء الذبيحة في الصحن فيختار ما يحب، ولا يضطر المضيف للتقطيع للضيوف، ولا يضطرون للتقطيع لبعضهم بعضا)).
وأكمل ((تقطيع الذبيحة يوفر الهدر، وتكون سببا لحفظ النعمة، كما أنه أكثر ملاءمة في ظل هذا الغلاء، ولا يتعارض مطلقا مع الكرم وهي العادة النبيلة التي توارثناها أبًا عن جد لأن الكرم الحقيقي وسط بين التبذير والبخل، ولذا فأنا أطالب شيوخ القبائل والعراف بصياغة اتفاقية للحد من الهدر في الزواجات والولائم)).

شعراء ومشاهير للمديح
يقول المستشار عبدالله بن سعد الفصيلي، إنه عاصر زمن الطيبين في الثمانينات الهجرية عندما لم يكن عند الرجل من أهل القرى ما يكرم ضيفه إلا ما يجمله من غنمه ومن منتوج مزرعته، ويضطر أحيانا للبحث عن الذبيحة أو الدقيق من عند جيرانه وجماعته.
وأضاف ((جيلي ومن سبقني يتذكر ذلك جيدا، ويحمدون الله عز وجل على ما أنعم به علينا في الوقت الحاضر، ولكن هذا لا يعني أن نسرف ونتجاوز الحد المعقول، ونبذر في المناسبات، ونبالغ فيها، وما يتبع ذلك من إحضار شعراء لمدح الضيف والثناء عليه، وهذا من العادات السيئة التي يجب القضاء عليها ومحاربتها، وعلى الرغم من أن ما قد يقال في الضيف أو المضيف قد يكون صحيحا، إلا أن بعض الشعراء يمدحون مقابل ما يدفع لهم من مال، حتى أن بعضهم يحضر مناسبة وهو لا يعرف الضيف ولا اسمه ولا رسمه فيقول فيه قصيدة عصماء كأنه يعرفه منذ دهر، وكثيرا ما يُنتقد في شعره وتصرفه لأن ما قاله من قصائد قد لا يتفق مع الواقع، وفي هذا إحراج للضيف قبل أن يكون إحراجا للمضيف)).
وتابع ((يحرص البعض على تصوير هذه المناسبات وما يقال فيها من مدح، وما يقدم فيها من موائد وينشرها في وسائل التواصل الاجتماعي تفاخرا، وإذا قارنا ذلك بما كان يحدث في الزمن الماضي فثمة بون شاسع، فلم يكن هناك مدح ولا ثناء، وكان الضيف يشعر بالارتياح، ويثني على مضيفه دون وسيط من شعراء أو غيره)).

الهياط والشباب
يستهجن الدكتور خضران عبدالله السهيمي، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد ما يلاحظ من قبل بعض الشباب، ممن يتقدمون على كبار السن سواء في الكلام وإلقاء خطب محفوظة ومسترسلة، وكذلك مسابقتهم على صدور المجالس، ومن تحريفهم للعادات والتقاليد القبلية التي صارت شعارات للتفاخر على الآخرين، وإذكاء العصبية والطبقية، بما يتحدى الفكر والعقل، وقال ((نشوء الطفل على احترام الآخرين، وتقبل اختلافاتهم، وحسن العلاقة معهم، والبعد عن الفوقية الموهومة التي تجعل منه أصلا، ومن الآخرين دخلاء، هو أمر محمود ومطلوب، ينزع منه الاحتقار وتمجيد الذات الموهومة، ويحول دون أن يكون (مهايطا) كبيرا يعيش لذاته لا لمجتمعه!)).
وتابع ((من الجميل أن نرى أولادنا يحبون عاداتهم وتقاليدهم، ويعيشون تماسكهم المجتمعي، والتربوي، ومن الرائع أن نعلمهم كيف يستقبلون الضيف، ويحتفون بقرابتهم، ويحترمون ما اتفقت عليه أعرافهم القبلية، والمجتمعية)).
ـ ولائم الصيف تحفل بكثير من الإسراف والتبذير
ـ الإسراف يدفع مشايخ وأعيان المجتمع للمطالبة بميثاق يحد منه
ـ الإسراف صار ظاهرة تركت جملة من الآثار السلبية
ـ الإسراف لم يقتصر على التبذير بل صاحبه الاستعانة بشعراء المدح
ـ الإسراف بات يوثق بتغطيات مصورة ونشر عبر وسائل التواصل
ـ بعض المشايخ والوجهاء يسهمون بحضورهم لولائم الإسراف في استفحال الظاهرة
ـ تفشي ظاهرة شعراء المدح والتلميع قد يسهم في خلخلة النسيج الاجتماعي وإشهار من لا يستحق.

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