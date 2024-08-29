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((حياة الماعز)) والكفيل السعودي

8/29/2024 11:53:19 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)شاهدتُ فيلم ((حياة الماعز)) والهندي ((نجيب)) الذي جاء إلى السعودية، برفقة صديقه ((حكيم))، من أجل العمل في شركة، ولكنهما تاها في المطار، لينتهز الفرصة رجل بدوي ويختطفهما إلى الصحراء حيث الإبل والغنم، فيذيق البدوي ((نجيبا)) أصناف العذاب، حتى تسنى لـ((نجيب)) وصديقه الهرب بمساعدة رجل ((أفريقي)).
(2)
لكنهم تاهوا في غياهب الصحراء، ليقتل العطش ((حكيم)) والأفريقي، وينجو ((نجيب)) الذي يقلّه رجل ((سعودي)) يبدو عليه الثراء - هنا توقعنا ((الإنصاف)) - ولكن ((السعودي)) يرميه في الشارع لتقبض عليه الشرطة، فيصطف مع ((عمالة)) ليمر ((الكفلاء)) متبخترين يفتشون عن ((عمالهم)) الهاربين، ومن وجد ((عامله)) انهال عليه بالعقال - بحضرة الشرطة -، قبل أن يتم ترحيل ((نجيب))!
(3)
الفيلم الذي صدر في مارس 2024، ويمتد لثلاث ساعات، قال ((القيّمون)) عليه إن مأخوذ من قصة حقيقية حدثت في التسعينيات الميلادية!
(4)
من يشاهد الفيلم ((الممل)) يكتشف أنه تجنى على ((السعوديين)) حين أظهرهم ((بلا إنسانية!))، كما تجنى على ((الهنود)) حين أظهرهم بمظهر الحمقى العالة، لسنا شعبا ملائكيا!، ولدينا بعض التجاوزات التي يقف لها القانون، بيد أن النادر لا حكم له، كما يُلاحظ في الفيلم: ((التجديف))، والتعري، والمبالغة، والعنصرية ضد العرب، واللهجة الغريبة، وضابط الشرطة الذي يرتدي بدلة بـ((رتبتين)): عميد ووكيل رقيب في الوقت ذاته!، ومقارنات ((المخرج)) الذي يظهر ((السعودية)) كصحراء خالية قاسية، والهند جنة عدن!
(5)
الفيلم لم يكن منصفًا، وفقد السيطرة على مجريات الأحداث بسبب ((التطويل)) الممل المخل، وغابت ((الحبكة)) في أغلب ((منعطفات)) القصة، وبالطبع الأغاني الطويلة.
(6)
مشكلة ((تجاوزات الكفلاء)) وقف ضدها السعوديون سياسيا واجتماعيا وثقافيًا وفنيًا، وقد حضرتُ مجلس أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر ورأيته يوبخ مواطنًا منع ((مكفوله)) من الاتصال بالسفارة، وطلب منه أن يذهب به إلى السفارة فورًا.
(7)
((المبالغة)) ركن في الدراما، ولكن ليس على نحو من ((الظلم))، و((التجني))، و((الميكافيلية))، والمادية!، لا سيما أن ((حياة الماعز)) جاء متأخرًا جدًا في معالجة ((ملف)) أغلقته صرامة القانون السعودي منذ عقدين.

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