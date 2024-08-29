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من شاهدوا الفيلم توقعوا ألا ينجح جماهيريا

8/29/2024 11:53:18 PM
(MENAFN- Al Watan) المزاوجة بين النجاح الفني والجماهيري حالة لا تتكرر إلا نادرا في السينما المصرية، مما يجعل فيلم (الكيت كات) - المأخوذ عن رواية إبراهيم أصلان (مالك الحزين) والذي كتب له السيناريو وأخرجه داوود عبد السيد - ظاهرة تدعو للدهشة، وكان كثيرون ممن شاهدوا العرض الخاص للفيلم قد توقعوا ألا ينجح جماهيريا، وقالوا إنه من أفلام المهرجانات، فهو لا يقوم على حدوتة تقليدية، وليس فيه عصابة تتاجر في المخدرات، أو فتاة فقيرة تحب شابا غنيا، وليس من بين مناظره ديكور الكباريه، وعلى عكس معظم الأفلام المصرية لا يشترك فيه الطوخي توفيق ومجموعة من المتخصصين في ابتكار وتنفيذ المعارك والخناقات.
وعلى عكس ما توقع هؤلاء امتد عرض الفيلم لأسابيع طويلة، وحصل على الجائزة الأولى في مهرجان دمشق السينمائي، كما حصل بطله محمود عبدالعزيز على جائزة التمثيل الأولى. ووراء نجاح ((الكيت كات)) عمل دؤوب، فكاتبه قصاص قليل الإنتاج، يصبر على عمله ولا يبدد موهبته بالسعي للانتشار بتكرار ما يقول، وكاتب السيناريو والمخرج من النوع الموسوس الذي يأخذ عمله مأخذ الجد، لذلك ظل ست سنوات في إعداده.
وبدلا من الحدوتة التقليدية، اعتمد الفيلم محورا من المعتقد الشعبي الضارب الجذور في النفس المصرية، ليقدم تنويعات إنسانية مختلفة، لتلك القدرة المصرية التاريخية، على تحدي العجز، والانتصار عليه بالإرادة الإنسانية التي لا تعرف المستحيل ولا تنحني أمامه، وتنجح رغم نقص إمكانياتها، والعجز في حواسها في هزيمة الشر، كامل الحواس ووافر القدرة والفتوة. وهذا المحور هو الذي جعل ثلاثية الأيام التي روى فيها طه حسين سيرته الذاتية أكثر أعماله شعبية، وأعمقها تأثيرا في الناس، وأحاط شخصيته بتلك الهالة التي لا تتبدد.
ونجاح الكيت كات الفني والجماهيري دليل على أن الفن الباقي هو الذي يلمس الوتر الحساس في المجتمع الذي يعبر عنه، فإيمان المصريين ببركة العجز قديم، منذ قادهم في حقب ما قبل التاريخ إلى تحدي المستنقعات، وشق مجرى النيل، وتطويعه وصنع حضارة على ضفتيه، جعلت ((توينبي)) يحكم أن مصر هي هبة المصريين على عكس ما قاله هيرودوت. وهذا النجاح دليل على أن بركة العجز أو بمعنى أدق بركة تحدي العجز - لا تزال قادرة على صنع المستحيل، بما في ذلك الفن الجميل والجماهيري معا، فمخرجه ومؤلفه يخلوان من كل عوامل النجاح في ظل القيم السائدة ورصيدهما من البهلوانية والقدرة على نسج شبكة العلاقات العامة صفر. وقد نجحا رغم العجز الكلي في قدرتهما على مسك العصا من المنتصف واللعب على كل الحبال. نجحا ببركة العجز.
1991*
* صحفي ومؤرخ مصري ((1939ــ2017)).

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