متقاعدو روشن يدعمون Yelo

(MENAFN
- Al Watan)
بات نجوم دوري روشن هدفا رئيسيا لأندية دوري Yelo للدرجة الأولى، للاستفادة من خبراتهم، وتدعيم صفوفهم، إذ تسابقت أندية الدوري
على التعاقد مع نجوم روشن السابقين، وتصدر نيوم التعاقدات مع نجوم روشن بـ13 لاعبا، منهم لاعبون أجانب، و11 لاعبا محليا، أبرزهم قائد الهلال السابق سلمان الفرج، في وقت أحال دوري يلو 14 نجما سابقا إلى التقاعد الكروي.
23 لاعبا
حوّل 23 لاعبا، شاركوا أنديتهم في دوري روشن في المواسم السابقة، وجهتهم صوب دوري Yelo الموسم المقبل، إذ بلغ إجمالي اللاعبين المنتقلين إلى دوري Yelo الموسم المقبل 23 لاعبا حتى الان، منهم 20 لاعبا محليا بـ87%، مقابل 3 لاعبين أجانب بـ13%، وتسابقت 7 أندية ممثلة في: نيوم، والبكيرية، والفيصلي، والنجمة، والعربي، والزلفي، وجدة، على التعاقد مع النجوم المحترفين، حيث تصدر نيوم التعاقدات مع اللاعبين بإجمالي 13 لاعبا بـ57%، منهم لاعبان اثنان أجنبيان مقابل 11 محليا، وحل البكيرية ثانيا، بإجمالي 3 لاعبين محليين بـ13%، والفيصلي والعربي ثالثا، بإجمالي 4 لاعبين محليين، بمعدل اثنين لكل منهما بـ9%، ولاعب وحيد محلي لكل من النجمة والزلفي وجدة خامسا بـ4%.
تقاعد النجوم
أنهى العديد من نجوم الكرة السعودية مسيرتهم الرياضية في دوري Yelo، بعد تحقيقهم نجاحات كبيرة على مستوى دوري المحترفين، خطفوا معها الأضواء، وسجلوا إنجازات كبيرة مؤثرة مع أنديتهم، والمنتخبات الوطنية، وعلى الصعيد الشخصي، قبل انتقالهم للعب مع أندية دوري الدرجة الأولى، وإحالتهم إلى التقاعد الكروي من خلاله، ويتصدر نحو 15 لاعبا، قائمة النجوم الذين انتهى بهم المطاف في دوري Yelo، قبل إعلان اعتزال اللعب نهائيا، وتتمثل أبرز قائمة النجوم في: نجم دفاع الأهلي معتز هوساوي الذي فضل اللعب لنادي أحد بعد سنوات طويلة من النجومية مع ناديه الأهلي، وانتقال النجوم خالد قهوجي، وكامل المر، وعقيل بلغيث إلى جدة، وانتهاء مسيرة مدافع الشباب حسن معاذ مع العين، ومزاولة لاعب الاتفاق حمد الحمد ممارسة لعب كرة القدم مع هجر قبل توقفه نهائيا، وانتقال النجم حسين المقهوي من الأهلي إلى العدالة، وختم اللاعب ربيع سفياني الذي حقق بطولات عدة مع 4 أندية مختلفة، مسيرته الرياضية مع نادي جدة، وانتهاء مشوار النجم مالك معاذ مع نادي نجران، والحارس تيسير آل نتيف مع نادي النهضة، والنجم مرزوق العتيبي، الذي لعب لناديي جدة والنجمة، وانتهاء مشوار المهاجم نايف هزازي في موسم 2020، بعد انتقاله لناديي أحد والعدالة على التوالي، إضافة إلى نجمي الأهلي والاتفاق صاحب العبدالله، وصالح بشير، اللذين واصلا شغفهما الكروي مع ناديي النهضة والعدالة قبل توقفهما نهائيا، وختم المهاجم عبيد الدوسري مشواره الرياضي مع نادي ضمك 2007، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع المنتخب الوطني، وناديي الوحدة والأهلي.
مواصلة الركض
يعد الثلاثي سلمان الفرج، ومحمد السهلاوي، وياسر المسيليم، أبرز النجوم الرياضية الذين حققوا إنجازات كبيرة، وما زالوا يواصلون الركض داخل المستطيل الأخضر، حيث انتقل الأول إلى نادي نيوم بعد مسيرة حافلة بالذهب مع فريقه السابق الهلال، والذي يعد أكثر لاعبا تتويجا بدوري المحترفين بمعدل 8 مرات، فيما يعد النجم محمد السهلاوي أحد أبرز نجوم دوري المحترفين المنتقلين إلى Yelo منذ موسمين، ويمثل نادي الصفا، وتوقيع حارس الأهلي ياسر المسيليم لعقد انتقاله إلى نادي جدة في الموسم الرياضي المقبل، ليكون خير ختام لمسيرته الرياضية.
انتقالات
وقع نجوم دوري روشن عقود انتقالهم إلى دوري يلو في الموسم المقبل، واشتملت قائمة أبرز اللاعبين المحليين والأجانب المنتقلين إلى Yelo للموسم المقبل، والذين أثروا دوري روشن بنجوميتهم سابقا في: انتقال قائد الهلال سلمان الفرج، ولاعبي الاتحاد البرازيلي روما، والمصري أحمد حجازي، ولاعب الفتح عباس الحسن، ولاعب التعاون عبدالملك العييري، ولاعب الشباب رياض شراحيلي، ولاعب الوحدة إسلام هوساوي، ولاعب ضمك عبدالعزيز مكين، ومصطفى ملائكة، وأسامة الخلف، وغيرهم من النجوم الآخرين الذين يبلغ عددهم 23
- 7 أندية في الأولى استقطبت نجوم روشن
- 23 لاعبا انتقلوا من الكبار إلى Yelo
- نيوم يتصدر تعاقدات اللاعبين
- دوري يلو أحال 15 نجما للتقاعد الكروي
أبرز اللاعبين المنتقلين
سلمان الفرج
محمد السهلاوي
ياسر المسيليم
رومارينهو
أحمد حجازي
عبدالملك العييري
عباس الحسن
مصطفى ملائكة
رياض شراحيلي
أسامة الخلف
نجوم أحيلوا للتقاعد عبر يلو
معتز هوساوي
خالد قهوجي
حسين المقهوي
نايف هزازي
مالك معاذ
مرزوق العتيبي
عبيد الدوسري
حسن معاذ
كامل المر
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