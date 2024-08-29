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متقاعدو روشن يدعمون Yelo

8/29/2024 11:53:18 PM
(MENAFN- Al Watan) بات نجوم دوري روشن هدفا رئيسيا لأندية دوري Yelo للدرجة الأولى، للاستفادة من خبراتهم، وتدعيم صفوفهم، إذ تسابقت أندية الدوري على التعاقد مع نجوم روشن السابقين، وتصدر نيوم التعاقدات مع نجوم روشن بـ13 لاعبا، منهم لاعبون أجانب، و11 لاعبا محليا، أبرزهم قائد الهلال السابق سلمان الفرج، في وقت أحال دوري يلو 14 نجما سابقا إلى التقاعد الكروي.
23 لاعبا

حوّل 23 لاعبا، شاركوا أنديتهم في دوري روشن في المواسم السابقة، وجهتهم صوب دوري Yelo الموسم المقبل، إذ بلغ إجمالي اللاعبين المنتقلين إلى دوري Yelo الموسم المقبل 23 لاعبا حتى الان، منهم 20 لاعبا محليا بـ87%، مقابل 3 لاعبين أجانب بـ13%، وتسابقت 7 أندية ممثلة في: نيوم، والبكيرية، والفيصلي، والنجمة، والعربي، والزلفي، وجدة، على التعاقد مع النجوم المحترفين، حيث تصدر نيوم التعاقدات مع اللاعبين بإجمالي 13 لاعبا بـ57%، منهم لاعبان اثنان أجنبيان مقابل 11 محليا، وحل البكيرية ثانيا، بإجمالي 3 لاعبين محليين بـ13%، والفيصلي والعربي ثالثا، بإجمالي 4 لاعبين محليين، بمعدل اثنين لكل منهما بـ9%، ولاعب وحيد محلي لكل من النجمة والزلفي وجدة خامسا بـ4%.
تقاعد النجوم

أنهى العديد من نجوم الكرة السعودية مسيرتهم الرياضية في دوري Yelo، بعد تحقيقهم نجاحات كبيرة على مستوى دوري المحترفين، خطفوا معها الأضواء، وسجلوا إنجازات كبيرة مؤثرة مع أنديتهم، والمنتخبات الوطنية، وعلى الصعيد الشخصي، قبل انتقالهم للعب مع أندية دوري الدرجة الأولى، وإحالتهم إلى التقاعد الكروي من خلاله، ويتصدر نحو 15 لاعبا، قائمة النجوم الذين انتهى بهم المطاف في دوري Yelo، قبل إعلان اعتزال اللعب نهائيا، وتتمثل أبرز قائمة النجوم في: نجم دفاع الأهلي معتز هوساوي الذي فضل اللعب لنادي أحد بعد سنوات طويلة من النجومية مع ناديه الأهلي، وانتقال النجوم خالد قهوجي، وكامل المر، وعقيل بلغيث إلى جدة، وانتهاء مسيرة مدافع الشباب حسن معاذ مع العين، ومزاولة لاعب الاتفاق حمد الحمد ممارسة لعب كرة القدم مع هجر قبل توقفه نهائيا، وانتقال النجم حسين المقهوي من الأهلي إلى العدالة، وختم اللاعب ربيع سفياني الذي حقق بطولات عدة مع 4 أندية مختلفة، مسيرته الرياضية مع نادي جدة، وانتهاء مشوار النجم مالك معاذ مع نادي نجران، والحارس تيسير آل نتيف مع نادي النهضة، والنجم مرزوق العتيبي، الذي لعب لناديي جدة والنجمة، وانتهاء مشوار المهاجم نايف هزازي في موسم 2020، بعد انتقاله لناديي أحد والعدالة على التوالي، إضافة إلى نجمي الأهلي والاتفاق صاحب العبدالله، وصالح بشير، اللذين واصلا شغفهما الكروي مع ناديي النهضة والعدالة قبل توقفهما نهائيا، وختم المهاجم عبيد الدوسري مشواره الرياضي مع نادي ضمك 2007، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع المنتخب الوطني، وناديي الوحدة والأهلي.
مواصلة الركض

يعد الثلاثي سلمان الفرج، ومحمد السهلاوي، وياسر المسيليم، أبرز النجوم الرياضية الذين حققوا إنجازات كبيرة، وما زالوا يواصلون الركض داخل المستطيل الأخضر، حيث انتقل الأول إلى نادي نيوم بعد مسيرة حافلة بالذهب مع فريقه السابق الهلال، والذي يعد أكثر لاعبا تتويجا بدوري المحترفين بمعدل 8 مرات، فيما يعد النجم محمد السهلاوي أحد أبرز نجوم دوري المحترفين المنتقلين إلى Yelo منذ موسمين، ويمثل نادي الصفا، وتوقيع حارس الأهلي ياسر المسيليم لعقد انتقاله إلى نادي جدة في الموسم الرياضي المقبل، ليكون خير ختام لمسيرته الرياضية.
انتقالات

وقع نجوم دوري روشن عقود انتقالهم إلى دوري يلو في الموسم المقبل، واشتملت قائمة أبرز اللاعبين المحليين والأجانب المنتقلين إلى Yelo للموسم المقبل، والذين أثروا دوري روشن بنجوميتهم سابقا في: انتقال قائد الهلال سلمان الفرج، ولاعبي الاتحاد البرازيلي روما، والمصري أحمد حجازي، ولاعب الفتح عباس الحسن، ولاعب التعاون عبدالملك العييري، ولاعب الشباب رياض شراحيلي، ولاعب الوحدة إسلام هوساوي، ولاعب ضمك عبدالعزيز مكين، ومصطفى ملائكة، وأسامة الخلف، وغيرهم من النجوم الآخرين الذين يبلغ عددهم 23

- 7 أندية في الأولى استقطبت نجوم روشن
- 23 لاعبا انتقلوا من الكبار إلى Yelo
- نيوم يتصدر تعاقدات اللاعبين
- دوري يلو أحال 15 نجما للتقاعد الكروي
أبرز اللاعبين المنتقلين
سلمان الفرج
محمد السهلاوي
ياسر المسيليم
رومارينهو
أحمد حجازي
عبدالملك العييري
عباس الحسن
مصطفى ملائكة
رياض شراحيلي
أسامة الخلف
نجوم أحيلوا للتقاعد عبر يلو
معتز هوساوي
خالد قهوجي
حسين المقهوي
نايف هزازي
مالك معاذ
مرزوق العتيبي
عبيد الدوسري
حسن معاذ
كامل المر

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