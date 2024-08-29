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آل الشيخ: 96 ألف تذكرة في نزال ((ويمبلي - موسم الرياض))

8/29/2024 11:53:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي آل الشيخ، اليوم عن حصول "موسم الرياض" على الموافقة لزيادة عدد التذاكر إلى 96 ألف متفرج لنزال "Riyadh Season Card Wembley Edition"، الذي سيشهد الحدث الرئيسي فيه نزال بطل العالم للوزن الثقيل في الاتحاد الدولي للملاكمة دانيال دوبوا للدفاع عن لقبه لأول مرة ضد البطل السابق للوزن الثقيل مرتين أنتوني جوشوا، والذي سيقام يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.
وكانت تذاكر الدخول العام لأول نزال ضمن "موسم الرياض" في لندن قد نفدت الأسبوع الماضي، ولكن بعد الحصول على الموافقة لزيادة عدد التذاكر للملعب الشهير، وسيعاد طرح التذاكر للبيع غدًا في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة عبر موقع Ticketmaster .
ويتضمن العرض الرئيسي لبطاقة "موسم الرياض" في لندن 6 نزالات بريطانية بالكامل، بالإضافة إلى عرض موسيقي خاص للمغني الأسطوري ليام غالاغر، في أول أداء حي له منذ الإعلان عن جولة لم شمل فرقة "أوايسيس" في عام 2025.
ويعتبر هذا الحدث الأكبر جماهيرية في تاريخ الملاكمة في ملعب ويمبلي بلندن، حيث سيسجل الحضور الجماهيري رقمًا قياسيًا في المملكة المتحدة وأوروبا، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 94 ألف متفرج الذي حققه نزال تايسون فيوري ضد ديليان وايت في نفس الملعب في أبريل 2022.
سيتضمن العرض إلى جانب لقاء أنتوني جوشوا ضد دانيال دوبوا على لقب الوزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، مواجهة بين أنتوني كاكاسي ضد جوش وارينغتون على لقب الوزن الخفيف-الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، ولقاء جوشوا بواتسي ضد ويلي هاتشينسون على لقب الوزن الخفيف الثقيل المؤقت للمنظمة العالمية للملاكمة (WBO)، بالإضافة إلى نزال تايلر ديني ضد حمزة شيراز في وزن الوسط، وليام سميث ضد جوش كيلي في وزن الوسط الخفيف، ومارك تشامبرلين ضد جوش بادلي في وزن الخفيف.
ويمكن متابعة النزال المنتظر عبر خدمة الدفع مقابل المشاهدة من خلال DAZN وSky Sports وTNT notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240829_231132_917-->

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