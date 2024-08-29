تداول 36 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهد ميناء دمياط، خلال الــ 24 ساعة الماضية، تداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5226 حركة.
وبحسب بيان صحفي صدر عن هيئة الميناء، اليوم الخميس، فقد استقبل الميناء 13 سفينة، بينما غادرته 9 سفن، وبلغ عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة ( WADI ALARB ) التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من“بلغاريا”، و على متنها حمولة تقدر بـ 52 ألفا و500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، والسفينة (KHOL VENTURES) التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 169 مترا وعرضها 27 مترا القادمة من“استراليا” وعلى متنها حمولة تقدر بـ 15 ألفا و236 طنا من القمح.
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ومن بين السفن أيضا السفينة (ALANDA STAR) التي ترفع علم بارادوس ويبلغ طولها 172 مترا وعرضها 27 مترا القادمة من“روسيا” وعلى متنها حمولة تقدر بـ 31 ألفا و900 طن من القمح، والسفينة ( IVAN BELOV ) التي ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 141 مترا وعرضها 17 مترا القادمة من“تركيا” وعلى متنها حمولة تقدر بـ 6012 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح؛ لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح.
وذكرت الميناء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34 ألفا و479 طنا شملت 2260 طن مولاس و11860 طن يوريا و2240 طن رمل و10 آلاف و195 طن كلينكر و7924 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61 ألفا و555 طنا شملت 340 طن سكر و25 ألفا و867 طن قمح و21 ألفا و700 طن ذرة و1180 طن حديد و3809 طن أبلاكاش و1800 طن زيت طعام و 6690 طن فول و585 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 169 طنا.
وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 725 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 123 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3000 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91 ألفا و41 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164 ألفا و432 طنًا.
كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2291 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادمين من الإسكندرية.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617970
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