تداول 36 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شهد ميناء دمياط، خلال الــ 24 ساعة الماضية، تداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5226 حركة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن هيئة الميناء، اليوم الخميس، فقد استقبل الميناء 13 سفينة، بينما غادرته 9 سفن، وبلغ عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة ( WADI ALARB ) التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من“بلغاريا”، و على متنها حمولة تقدر بـ 52 ألفا و500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، والسفينة (KHOL VENTURES) التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 169 مترا وعرضها 27 مترا القادمة من“استراليا” وعلى متنها حمولة تقدر بـ 15 ألفا و236 طنا من القمح.

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ومن بين السفن أيضا السفينة (ALANDA STAR) التي ترفع علم بارادوس ويبلغ طولها 172 مترا وعرضها 27 مترا القادمة من“روسيا” وعلى متنها حمولة تقدر بـ 31 ألفا و900 طن من القمح، والسفينة ( IVAN BELOV ) التي ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 141 مترا وعرضها 17 مترا القادمة من“تركيا” وعلى متنها حمولة تقدر بـ 6012 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

وأوضحت الهيئة أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح؛ لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح.

وذكرت الميناء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34 ألفا و479 طنا شملت 2260 طن مولاس و11860 طن يوريا و2240 طن رمل و10 آلاف و195 طن كلينكر و7924 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61 ألفا و555 طنا شملت 340 طن سكر و25 ألفا و867 طن قمح و21 ألفا و700 طن ذرة و1180 طن حديد و3809 طن أبلاكاش و1800 طن زيت طعام و 6690 طن فول و585 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 169 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 725 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 123 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3000 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91 ألفا و41 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164 ألفا و432 طنًا.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2291 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادمين من الإسكندرية.

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