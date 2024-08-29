الضرائب: مهلة لا تتعدى 24 ساعة لمن لديه عطل في منظومة الإيصال الإلكتروني - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت مصلحة الضرائب المصرية منح الممول مهلة لا تتعدى 24 ساعة إذا كان لديه عطل في منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأوضحت المصلحة، في إنفوجراف أصدرته اليوم، أنها بعد مرور هذه المهلة لن تقبل الإيصالات التي سيقوم الممول بإرسالها.

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وكانت المصلحة قد أشارت إلى ضرورة إرسال نسخة من الإيصال الإلكتروني لأي عملية تجارية، بشكل لحظي بمجرد أن تتم واقعة البيع، وأن الممول مسئول عن ذلك مسئولية كاملة، وأنه في حالة عدم الالتزام بالقواعد الحاكمة لمنظومة الإيصال الإلكتروني سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما يجب على الممول ربط كافة أجهزة نقاط البيع بالمنظومة، مع التأكد من أن المنظومة قامت برفع جميع الإيصالات لحظة إصدارها للعميل أو المستهلك النهائي.

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