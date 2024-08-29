الضرائب: مهلة لا تتعدى 24 ساعة لمن لديه عطل في منظومة الإيصال الإلكتروني - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكدت مصلحة الضرائب المصرية منح الممول مهلة لا تتعدى 24 ساعة إذا كان لديه عطل في منظومة الإيصال الإلكتروني.
وأوضحت المصلحة، في إنفوجراف أصدرته اليوم، أنها بعد مرور هذه المهلة لن تقبل الإيصالات التي سيقوم الممول بإرسالها.
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وكانت المصلحة قد أشارت إلى ضرورة إرسال نسخة من الإيصال الإلكتروني لأي عملية تجارية، بشكل لحظي بمجرد أن تتم واقعة البيع، وأن الممول مسئول عن ذلك مسئولية كاملة، وأنه في حالة عدم الالتزام بالقواعد الحاكمة لمنظومة الإيصال الإلكتروني سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما يجب على الممول ربط كافة أجهزة نقاط البيع بالمنظومة، مع التأكد من أن المنظومة قامت برفع جميع الإيصالات لحظة إصدارها للعميل أو المستهلك النهائي.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617969
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