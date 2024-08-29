ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في أمريكا بأكثر من التوقعات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 35 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أغسطس، لتتجاوز التوقعات بزيادتها 33 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.334 تريليون قدم مكعبة، ويزيد بنسبة 7.3% أو نحو 228 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

موضوعاتالنفط يعزز من مكاسبه عند التسوية مع تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي منتدى برلين للطاقة يعقد دورته القادمة.. الإثنين المقبل شل تُخفض 20% من قوتها العاملة في التنقيب عن النفط والغاز عالميًا

كما تعتبر المخزونات أعلى بنسبة 12.1% أو نحو 361 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 2.973 تريليون قدم مكعبة.

المصدر: