ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في أمريكا بأكثر من التوقعات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 35 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أغسطس، لتتجاوز التوقعات بزيادتها 33 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.334 تريليون قدم مكعبة، ويزيد بنسبة 7.3% أو نحو 228 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
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كما تعتبر المخزونات أعلى بنسبة 12.1% أو نحو 361 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 2.973 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617967
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