هبوط مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار لأدنى مستوى على الإطلاق - جريدة البورصة

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تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة في يوليو، لتسجل أدنى مستوى منذ بداية سلسلة البيانات الزمنية في عام 2001، بعدما ارتفع المؤشر الشهري في يونيو لأول مرة خلال 3 أشهر.
ووفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، انخفضت مبيعات المنازل قيد الانتظار – وهو مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم إتمام البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد- بنسبة 5.5% إلى 70.2 نقطة في يوليو، خلافًا لتوقعات ارتفاعها بنسبة 0.2%.
وعلى أساس سنوي، انخفضت عمليات توقيع العقود في ثلاث من أربع مناطق بالولايات المتحدة، ليتراجع مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار السنوي بنسبة 8.5%.
وقال“لورانس يون” كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:” التأثير الإيجابي لنمو الوظائف وارتفاع المعروض لا يمكن أن يتغلبا على تحديات القدرة على تحمل التكاليف، وحالة عدم اليقين بسبب ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة”.
وأضاف“يون” في التقرير الصادر الخميس:” انخفاض أسعار فائدة الرهن العقاري من شأنه أن يجذب المزيد من المشترين إلى السوق خلال الأشهر المقبلة”.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617966
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