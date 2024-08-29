هبوط مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار لأدنى مستوى على الإطلاق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيرتفع وحيدًا عند الإغلاق ويحقق مستوى قياسيًا للمرة الثالثة في أغسطس سهم إنفيديا يتراجع للجلسة الثانية.. ومايكروسوفت تصبح ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم فيتش تتوقع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس بنهاية عام 2025

تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة في يوليو، لتسجل أدنى مستوى منذ بداية سلسلة البيانات الزمنية في عام 2001، بعدما ارتفع المؤشر الشهري في يونيو لأول مرة خلال 3 أشهر.

ووفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، انخفضت مبيعات المنازل قيد الانتظار – وهو مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم إتمام البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد- بنسبة 5.5% إلى 70.2 نقطة في يوليو، خلافًا لتوقعات ارتفاعها بنسبة 0.2%.

وعلى أساس سنوي، انخفضت عمليات توقيع العقود في ثلاث من أربع مناطق بالولايات المتحدة، ليتراجع مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار السنوي بنسبة 8.5%.

وقال“لورانس يون” كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:” التأثير الإيجابي لنمو الوظائف وارتفاع المعروض لا يمكن أن يتغلبا على تحديات القدرة على تحمل التكاليف، وحالة عدم اليقين بسبب ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة”.

وأضاف“يون” في التقرير الصادر الخميس:” انخفاض أسعار فائدة الرهن العقاري من شأنه أن يجذب المزيد من المشترين إلى السوق خلال الأشهر المقبلة”.

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