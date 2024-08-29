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محكمة برازيلية تهدد بتعليق منصة إكس إذا لم يعين ماسك ممثلاً قانونياً لها - جريدة البورصة

8/29/2024 11:53:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذر قاضي المحكمة العليا البرازيلية مالك شركة“إكس” إيلون ماسك من أنه سيعلق عمل منصة التواصل الاجتماعي“إكس” في البرازيل إذا لم يعين الملياردير الأمريكي ممثلاً قانونياً للمنصة في الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية في غضون 24 ساعة.

وقال القاضي ألكسندر دي مورايس إن شركة“إكس” أمامها 24 ساعة للامتثال للأمر، بحسب موقع“أكسيوس” الأمريكي.

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ويتتبع المسؤولون البرازيليون في الأشهر الأخيرة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية.

كان ماسك قد أعلن في 17 أغسطس الجاري إغلاق مكاتب إكس (تويتر سابقا) في البرازيل، مع ترك الخدمة متاحة للمستخدمين في هذا الدولة.

المصدر:

MENAFN29082024000202011048ID1108617965

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