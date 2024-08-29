محكمة برازيلية تهدد بتعليق منصة إكس إذا لم يعين ماسك ممثلاً قانونياً لها - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حذر قاضي المحكمة العليا البرازيلية مالك شركة“إكس” إيلون ماسك من أنه سيعلق عمل منصة التواصل الاجتماعي“إكس” في البرازيل إذا لم يعين الملياردير الأمريكي ممثلاً قانونياً للمنصة في الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية في غضون 24 ساعة.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس إن شركة“إكس” أمامها 24 ساعة للامتثال للأمر، بحسب موقع“أكسيوس” الأمريكي.
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ويتتبع المسؤولون البرازيليون في الأشهر الأخيرة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية.
كان ماسك قد أعلن في 17 أغسطس الجاري إغلاق مكاتب إكس (تويتر سابقا) في البرازيل، مع ترك الخدمة متاحة للمستخدمين في هذا الدولة.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617965
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