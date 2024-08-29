الإفراج عن رئيس تليجرام بكفالة تتجاوز 5 ملايين دولار مع منعه من مغادرة فرنسا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وجهت السلطات الفرنسية اتهامات أولية إلى“بافيل دوروف” الرئيس التنفيذي لشركة“تليجرام” بالسماح بنشاط إجرامي على تطبيق المراسلة، ومنعته من مغادرة فرنسا في انتظار مزيد من التحقيقات.

ووفقًا لبيان من مكتب المدعي العام في باريس، قدم قضاة التحقيق اتهامات أولية لـ”دوروف” مساء الأربعاء، وأمروه بدفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو (5.55 مليون دولار) والحضور إلى مركز للشرطة مرتين في الأسبوع، وتعني التهم الأولية بموجب القانون الفرنسي أن القضاة لديهم سبب قوي للاعتقاد بارتكاب جريمة لكنهم ينتظرون نتائج التحقيق.

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وبحسب البيان، كانت التهمة الأولية الموجهة إليه هي“التواطؤ في إدارة منصة عبر الإنترنت للسماح بمعاملات غير مشروعة من قبل مجموعة منظمة”، وهي جريمة يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يورو.

ويأتي الإفراج عن“دوروف” بعد أربعة أيام من التحقيق، حيث تم احتجازه يوم السبت في مطار“لو بورجيه” كجزء من تحقيق شامل بدأته السلطات الفرنسية في فبراير ردًا على“عدم الاستجابة من قبل تليجرام للطلبات القضائية” للحصول على بيانات لملاحقة المشتبه بهم، وخصوصاً المتهمين بارتكاب جرائم ضد الأطفال.

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