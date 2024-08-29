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شل تُخفض 20% من قوتها العاملة في التنقيب عن النفط والغاز عالميًا - جريدة البورصة

8/29/2024 11:53:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة النفط يعزز من مكاسبه عند التسوية مع تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي منتدى برلين للطاقة يعقد دورته القادمة.. الإثنين المقبل ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في أمريكا بأكثر من التوقعات

تعتزم شركة“شل” تقليص قوتها العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز بنسبة 20% مع توسع الرئيس التنفيذي“وائل صوان” في حملته لخفض التكاليف، عقب خطط مماثلة في وحدات الطاقة المتجددة والأعمال منخفضة الكربون.

ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر الخميس، فإن عملية إعادة الهيكلة في وحدات الاستكشاف والتنقيب وتطوير الآبار ستشهد تسريح المئات من وظائفهم في جميع أنحاء العالم، على أن تتأثر وحدات بريطانيا وهولندا بشكل خاص.

وقالت شركة الطاقة في بيان:“تهدف شل إلى خلق المزيد من القيمة مع انبعاثات أقل من خلال التركيز على الأداء والانضباط في جميع أنحاء الأعمال، ويشمل ذلك تحقيق خفض هيكلي في تكاليف التشغيل يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025”.

واستحوذ قسم إنتاج النفط والغاز في“شل”، على أكثر من ثلث أرباح الشركة المعدلة البالغة 28.25 مليار دولار في عام 2023، وتعهد“صوان”، الذي تولى منصبه في يناير 2023، بتحسين أداء“شل” لتعزيز الربحية وتضييق فجوة واسعة في تقييم أسهمها مقارنة بمنافسيها الأكبر في الولايات المتحدة.

المصدر:

MENAFN29082024000202011048ID1108617960

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