شل تُخفض 20% من قوتها العاملة في التنقيب عن النفط والغاز عالميًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
النفط يعزز من مكاسبه عند التسوية مع تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي منتدى برلين للطاقة يعقد دورته القادمة.. الإثنين المقبل ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في أمريكا بأكثر من التوقعات
تعتزم شركة“شل” تقليص قوتها العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز بنسبة 20% مع توسع الرئيس التنفيذي“وائل صوان” في حملته لخفض التكاليف، عقب خطط مماثلة في وحدات الطاقة المتجددة والأعمال منخفضة الكربون.
ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر الخميس، فإن عملية إعادة الهيكلة في وحدات الاستكشاف والتنقيب وتطوير الآبار ستشهد تسريح المئات من وظائفهم في جميع أنحاء العالم، على أن تتأثر وحدات بريطانيا وهولندا بشكل خاص.
وقالت شركة الطاقة في بيان:“تهدف شل إلى خلق المزيد من القيمة مع انبعاثات أقل من خلال التركيز على الأداء والانضباط في جميع أنحاء الأعمال، ويشمل ذلك تحقيق خفض هيكلي في تكاليف التشغيل يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025”.
واستحوذ قسم إنتاج النفط والغاز في“شل”، على أكثر من ثلث أرباح الشركة المعدلة البالغة 28.25 مليار دولار في عام 2023، وتعهد“صوان”، الذي تولى منصبه في يناير 2023، بتحسين أداء“شل” لتعزيز الربحية وتضييق فجوة واسعة في تقييم أسهمها مقارنة بمنافسيها الأكبر في الولايات المتحدة.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617960
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.