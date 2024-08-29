ارتفاع أسعار الكهرباء في اليابان 18% بسبب إعصار شانشان - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيرتفع وحيدًا عند الإغلاق ويحقق مستوى قياسيًا للمرة الثالثة في أغسطس سهم إنفيديا يتراجع للجلسة الثانية.. ومايكروسوفت تصبح ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم فيتش تتوقع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس بنهاية عام 2025

ارتفعت أسعار عقود التسليم الفوري المتداولة في بورصة الطاقة الكهربائية اليابانية إلى أعلى مستوى لها هذا الصيف، مع تخطيط محطات الطاقة التي تعمل بالغاز والفحم في الجزء الغربي من البلاد للإغلاق أو خفض الإنتاج مع اقتراب إعصار“شانشان”.

وخلال تعاملات الخميس، ارتفع سعر عقود التسليم الفوري ليوم 30 أغسطس بنسبة 17.8% إلى 19.30 ين/كيلوواط ساعة من 16.38 ين/كيلوواط ساعة تسليم اليوم السابق، بقيادة زيادة أسعار التعاقدات من مناطق غرب اليابان، حيث من المقرر أن تتأثر محطات الطاقة بإعصار“شانشان”.

وقالت“إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس” في تقرير، إن شركة“كانساي إلكتريك” تخطط لخفض الإنتاج بنحو 332 ميجاواط في كل من وحداتها العاملة بالغاز في محطة الطاقة“هيميجي دايني” من منتصف الليل يوم 30 أغسطس حتى 4 سبتمبر بسبب قيود الوقود المتعلقة بالإعصار.

وبحسب إفصاح تنظيمي آخر، قالت شركة“كيوشو إلكتريك” إنها تخطط لخفض الإنتاج اعتبارًا من 30 أغسطس بمقدار 262.5 ميجاواط في الوحدة رقم 1 التي تعمل بالفحم والتي تبلغ قدرتها 700 ميجاواط في محطة“ماتسورا” للطاقة، بسبب الإعصار.

يأتي ذلك بعدما قرر خفر السواحل الياباني إخلاء السفن الكبيرة، بما في ذلك ناقلات الغاز الطبيعي المسال، في الجزء الغربي من بحر“سيتو نايكاي” مع اقتراب الإعصار، قبل 24 ساعة من قدوم العاصفة، مع توقع أقصى سرعة للرياح عند 40 مترًا في الثانية.

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