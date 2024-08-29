ارتفاع أسعار الكهرباء في اليابان 18% بسبب إعصار شانشان - جريدة البورصة

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ارتفعت أسعار عقود التسليم الفوري المتداولة في بورصة الطاقة الكهربائية اليابانية إلى أعلى مستوى لها هذا الصيف، مع تخطيط محطات الطاقة التي تعمل بالغاز والفحم في الجزء الغربي من البلاد للإغلاق أو خفض الإنتاج مع اقتراب إعصار“شانشان”.
وخلال تعاملات الخميس، ارتفع سعر عقود التسليم الفوري ليوم 30 أغسطس بنسبة 17.8% إلى 19.30 ين/كيلوواط ساعة من 16.38 ين/كيلوواط ساعة تسليم اليوم السابق، بقيادة زيادة أسعار التعاقدات من مناطق غرب اليابان، حيث من المقرر أن تتأثر محطات الطاقة بإعصار“شانشان”.
وقالت“إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس” في تقرير، إن شركة“كانساي إلكتريك” تخطط لخفض الإنتاج بنحو 332 ميجاواط في كل من وحداتها العاملة بالغاز في محطة الطاقة“هيميجي دايني” من منتصف الليل يوم 30 أغسطس حتى 4 سبتمبر بسبب قيود الوقود المتعلقة بالإعصار.
وبحسب إفصاح تنظيمي آخر، قالت شركة“كيوشو إلكتريك” إنها تخطط لخفض الإنتاج اعتبارًا من 30 أغسطس بمقدار 262.5 ميجاواط في الوحدة رقم 1 التي تعمل بالفحم والتي تبلغ قدرتها 700 ميجاواط في محطة“ماتسورا” للطاقة، بسبب الإعصار.
يأتي ذلك بعدما قرر خفر السواحل الياباني إخلاء السفن الكبيرة، بما في ذلك ناقلات الغاز الطبيعي المسال، في الجزء الغربي من بحر“سيتو نايكاي” مع اقتراب الإعصار، قبل 24 ساعة من قدوم العاصفة، مع توقع أقصى سرعة للرياح عند 40 مترًا في الثانية.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617959
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