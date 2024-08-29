مسح: تزايد شعبية هاريس بين الناخبين الأمريكيين وتفوقها على ترامب - جريدة البورصة

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تقدمت المرشحة الديمقراطية“كامالا هاريس” على منافسها الجمهوري والرئيس السابق“دونالد ترامب” بنسبة 45% مقابل 41%، في استطلاع أجرته“رويترز/ إبسوس” ونشر الخميس، حول المرشح المفضل للأمريكيين في انتخابات الرئاسة المقرر عقدها في الخامس من نوفمبر.
وكان فارق الأربع نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين أكبر بكثير مقارنة بفارق بلغ نقطة واحدة لصالح“هاريس” في استطلاع أجرته“رويترز/إبسوس” في أواخر يوليو.
وأظهر الاستطلاع الجديد، الذي أجري في الأيام الثمانية التي انتهت الأربعاء، أن“هاريس” اكتسبت المزيد من الدعم بين النساء وأصحاب الأصول اللاتينية، حيث تقدمت على“ترامب” بنسبة 49% مقابل 36% بين كل من الناخبات والناخبين من أصل لاتيني.
في نفس الوقت، حافظ“ترامب” على تفوقه بين الناخبين البيض والرجال، بنفس الفارق المسجل في يوليو، لكن تفوقه على“هاريس” بين الناخبين الذين لا يحملون شهادة جامعية تقلص إلى 7 نقاط مئوية في أحدث استطلاع، من 14 نقطة في يوليو.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617958
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