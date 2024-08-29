مسح: تزايد شعبية هاريس بين الناخبين الأمريكيين وتفوقها على ترامب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيرتفع وحيدًا عند الإغلاق ويحقق مستوى قياسيًا للمرة الثالثة في أغسطس سهم إنفيديا يتراجع للجلسة الثانية.. ومايكروسوفت تصبح ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم فيتش تتوقع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس بنهاية عام 2025

تقدمت المرشحة الديمقراطية“كامالا هاريس” على منافسها الجمهوري والرئيس السابق“دونالد ترامب” بنسبة 45% مقابل 41%، في استطلاع أجرته“رويترز/ إبسوس” ونشر الخميس، حول المرشح المفضل للأمريكيين في الرئاسة المقرر عقدها في الخامس من نوفمبر.

وكان فارق الأربع نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين أكبر بكثير مقارنة بفارق بلغ نقطة واحدة لصالح“هاريس” في استطلاع أجرته“رويترز/إبسوس” في أواخر يوليو.

وأظهر الاستطلاع الجديد، الذي أجري في الأيام الثمانية التي انتهت الأربعاء، أن“هاريس” اكتسبت المزيد من الدعم بين النساء وأصحاب الأصول اللاتينية، حيث تقدمت على“ترامب” بنسبة 49% مقابل 36% بين كل من الناخبات والناخبين من أصل لاتيني.

في نفس الوقت، حافظ“ترامب” على تفوقه بين الناخبين البيض والرجال، بنفس الفارق المسجل في يوليو، لكن تفوقه على“هاريس” بين الناخبين الذين لا يحملون شهادة جامعية تقلص إلى 7 نقاط مئوية في أحدث استطلاع، من 14 نقطة في يوليو.

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