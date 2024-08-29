انخفاض فائدة الرهن العقاري في أمريكا لأدنى مستوى منذ أبريل 2023 - جريدة البورصة

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تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، لتسجل أدنى مستوى منذ الأيام السبعة المنتهية في 13 أبريل 2023 (6.27%).
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض إلى 6.35% خلال الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس من 6.46% في الأسبوع السابق، ومقارنة بـ 7.18% قبل عام.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:” انخفضت أسعار فائدة الرهن العقاري مرة أخرى هذا الأسبوع بسبب توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض”.
وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، تراجع سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري دون متوسط 4 أسابيع البالغ 6.44%، كما تعتبر أقل من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.97%.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617957
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