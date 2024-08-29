انخفاض فائدة الرهن العقاري في أمريكا لأدنى مستوى منذ أبريل 2023 - جريدة البورصة

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تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، لتسجل أدنى مستوى منذ الأيام السبعة المنتهية في 13 أبريل 2023 (6.27%).

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض إلى 6.35% خلال الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس من 6.46% في الأسبوع السابق، ومقارنة بـ 7.18% قبل عام.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:” انخفضت أسعار فائدة الرهن العقاري مرة أخرى هذا الأسبوع بسبب توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض”.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، تراجع سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري دون متوسط 4 أسابيع البالغ 6.44%، كما تعتبر أقل من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.97%.

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