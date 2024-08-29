فيتش تتوقع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس بنهاية عام 2025 - جريدة البورصة

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تتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي الشهر القادم، حيث يبدأ أول خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر، وبإجمالي 175 نقطة أساس حتى نهاية عام 2025.
وأكدت الوكالة في تقرير الخميس، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند“+AA”مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى نقاط القوة الهيكلية بما في ذلك ارتفاع دخل الفرد والمرونة المالية، وتعتقد“فيتش” أن الوضع المالي الأساسي للبلاد سيظل دون تغيير، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية.
لكن“فيتش” حذرت من أن العجز المرتفع والديون والاستقطاب السياسي ما زالت تشكل مصدر قلق، كما تتوقع نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 8.1% هذا العام، و7.7% في العام المقبل.
وفي حين من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 124.4% بحلول نهاية عام 2026، سيتباطأ النمو الاقتصادي من 2.1% هذا العام إلى 1.6% خلال العام المالي المقبل.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617956
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