فيتش تتوقع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس بنهاية عام 2025 - جريدة البورصة

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تتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي الشهر القادم، حيث يبدأ أول خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر، وبإجمالي 175 نقطة أساس حتى نهاية عام 2025.

وأكدت الوكالة في تقرير الخميس، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند“+AA”مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى نقاط القوة الهيكلية بما في ذلك ارتفاع دخل الفرد والمرونة المالية، وتعتقد“فيتش” أن الوضع المالي الأساسي للبلاد سيظل دون تغيير، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

لكن“فيتش” حذرت من أن العجز المرتفع والديون والاستقطاب السياسي ما زالت تشكل مصدر قلق، كما تتوقع نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 8.1% هذا العام، و7.7% في العام المقبل.

وفي حين من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 124.4% بحلول نهاية عام 2026، سيتباطأ النمو الاقتصادي من 2.1% هذا العام إلى 1.6% خلال العام المالي المقبل.

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