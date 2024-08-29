سهم إنفيديا يتراجع للجلسة الثانية.. ومايكروسوفت تصبح ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم - جريدة البورصة

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تراجع سهم شركة“إنفيديا” مواصلًا خسائره للجلسة الثانية على التوالي، لتتراجع القيمة السوقية لصانعة الرقائق دون 3 تريليونات دولار، وتتخلى عن مكانتها كثاني أكبر شركات العالم قيمة لصالح“مايكروسوفت”.
وخلال تعاملات الخميس، هبطت قيمة سهم“إنفيديا” بنسبة 3.6% إلى 121.08 دولار، لتتراجع قيمتها السوقية عند 2.978 تريليون دولار، بينما زاد سهم مطورة“ويندوز” بنسبة 2.3% إلى 419.98 دولار بقيمة سوقية 3.121 تريليون دولار.
يأتي هذا بعد أن قالت“إنفيديا” عقب صدور نتائج أعمالها الفصلية، إنها تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 32.5 مليار دولار في الربع المالي الثالث، ورغم أن هذا يعادل زيادة نسبتها 80% على أساس سنوي، لكن هذه التقديرات تعني تباطؤ الإيرادات مقارنة بالربع الثاني. وعلاوة على ذلك، ذكرت الشركة أنها تتوقع هامش ربح إجمالي يقارب 75% على مدار العام بأكمله، لكن متوسط تقديرات المحللين بلغ 76.4%، كما أثار إعلان تأخر إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي“بلاكويل” مخاوف المستثمرين.
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