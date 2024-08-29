سهم إنفيديا يتراجع للجلسة الثانية.. ومايكروسوفت تصبح ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيرتفع وحيدًا عند الإغلاق ويحقق مستوى قياسيًا للمرة الثالثة في أغسطس فيتش تتوقع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس بنهاية عام 2025 مسح: تزايد شعبية هاريس بين الناخبين الأمريكيين وتفوقها على

تراجع سهم شركة“إنفيديا” مواصلًا خسائره للجلسة الثانية على التوالي، لتتراجع القيمة السوقية لصانعة الرقائق دون 3 تريليونات دولار، وتتخلى عن مكانتها كثاني أكبر شركات العالم قيمة لصالح“مايكروسوفت”.

وخلال تعاملات الخميس، هبطت قيمة سهم“إنفيديا” بنسبة 3.6% إلى 121.08 دولار، لتتراجع قيمتها السوقية عند 2.978 تريليون دولار، بينما زاد سهم مطورة“ويندوز” بنسبة 2.3% إلى 419.98 دولار بقيمة سوقية 3.121 تريليون دولار.

يأتي هذا بعد أن قالت“إنفيديا” عقب صدور نتائج أعمالها الفصلية، إنها تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 32.5 مليار دولار في الربع المالي الثالث، ورغم أن هذا يعادل زيادة نسبتها 80% على أساس سنوي، لكن هذه التقديرات تعني تباطؤ الإيرادات مقارنة بالربع الثاني. وعلاوة على ذلك، ذكرت الشركة أنها تتوقع هامش ربح إجمالي يقارب 75% على مدار العام بأكمله، لكن متوسط تقديرات المحللين بلغ 76.4%، كما أثار إعلان تأخر إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي“بلاكويل” مخاوف المستثمرين.