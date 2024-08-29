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منتدى برلين للطاقة يعقد دورته القادمة.. الإثنين المقبل - جريدة البورصة

8/29/2024 11:53:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يعقد منتدى الطاقة في برلين دورته القادمة يوم الإثنين المقبل تحت عنوان“سعي ألمانيا نحو الهيدروجين الأخضر: من أوكرانيا إلى موريتانيا والعودة” ويهدف إلى تقديم رؤى وحلول لتعزيز قطاع الطاقة الألماني، بما يتوافق مع الحاجة إلى تجاوز القيود التي تفرضها الأحوال الجوية على توليد الطاقة من المصادر المتجددة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة المستدامة.

ويعد المنتدى فرصة هامة لمناقشة مستقبل الطاقة في ألمانيا، وسيركز على الدور المستقبلي للهيدروجين في مزيج الطاقة الألماني.

موضوعات متعلقة النفط يعزز من مكاسبه عند التسوية مع تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي شل تُخفض 20% من قوتها العاملة في التنقيب عن النفط والغاز عالميًا ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في أمريكا بأكثر من التوقعات

وسيعقد المنتدى بقيادة بن أريس، رئيس تحرير ومؤسس منصة البلقان الإخبارية”IntelliNews”، والدكتور توم أودونيل، عالم نووي والزميل العالمي في مركز ويلسون الأمريكى، بحسب ما ذكرته منصة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئوون شرق ووسط أوروبا ومنطقة البلقان.

وتتمحور سياسة الطاقة الفيدرالية الألمانية حول الهيدروجين الأخضر باعتباره أساسًا استراتيجيًا لإزالة الكربون من الاقتصاد والتخلي عن الطاقة النووية.

وبدأت هذه السياسة مع وزير الطاقة الأخير في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، بيتر ألتماير، والآن يتابع تنفيذها وزير الطاقة والاقتصاد روبرت هابيك في حكومة المستشار أولاف شولتس.

وسيتناول المنتدى مجموعة من النقاط الرئيسية للنقاش تشمل إمكانية إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر تقنيًا، وما هي البنية التحتية المطلوبة، بالإضافة إلى التكاليف والجداول الزمنية لاستبدال الفحم وتوسيع توليد الغاز الطبيعي في ألمانيا.

كما سيتناول المنتدى خصائص غازات الدفيئة للهيدروجين الأخضر ويبحث في مصير المشاريع في شرق أوروبا والخليج وأفريقيا بعد انتهاء الإعانات التى تتلقاها تلك الدول.

المصدر:

MENAFN29082024000202011048ID1108617954

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