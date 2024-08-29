منتدى برلين للطاقة يعقد دورته القادمة.. الإثنين المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يعقد منتدى الطاقة في برلين دورته القادمة يوم الإثنين المقبل تحت عنوان“سعي ألمانيا نحو الهيدروجين الأخضر: من أوكرانيا إلى موريتانيا والعودة” ويهدف إلى تقديم رؤى وحلول لتعزيز قطاع الطاقة الألماني، بما يتوافق مع الحاجة إلى تجاوز القيود التي تفرضها الأحوال الجوية على توليد الطاقة من المصادر المتجددة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة المستدامة.
ويعد المنتدى فرصة هامة لمناقشة مستقبل الطاقة في ألمانيا، وسيركز على الدور المستقبلي للهيدروجين في مزيج الطاقة الألماني.
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وسيعقد المنتدى بقيادة بن أريس، رئيس تحرير ومؤسس منصة البلقان الإخبارية”IntelliNews”، والدكتور توم أودونيل، عالم نووي والزميل العالمي في مركز ويلسون الأمريكى، بحسب ما ذكرته منصة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئوون شرق ووسط أوروبا ومنطقة البلقان.
وتتمحور سياسة الطاقة الفيدرالية الألمانية حول الهيدروجين الأخضر باعتباره أساسًا استراتيجيًا لإزالة الكربون من الاقتصاد والتخلي عن الطاقة النووية.
وبدأت هذه السياسة مع وزير الطاقة الأخير في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، بيتر ألتماير، والآن يتابع تنفيذها وزير الطاقة والاقتصاد روبرت هابيك في حكومة المستشار أولاف شولتس.
وسيتناول المنتدى مجموعة من النقاط الرئيسية للنقاش تشمل إمكانية إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر تقنيًا، وما هي البنية التحتية المطلوبة، بالإضافة إلى التكاليف والجداول الزمنية لاستبدال الفحم وتوسيع توليد الغاز الطبيعي في ألمانيا.
كما سيتناول المنتدى خصائص غازات الدفيئة للهيدروجين الأخضر ويبحث في مصير المشاريع في شرق أوروبا والخليج وأفريقيا بعد انتهاء الإعانات التى تتلقاها تلك الدول.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617954
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