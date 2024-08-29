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((أبو غالى)) و((سيتى يورب)) يدشنان صالة عرض لسيارات ((جيلى)) بشرم الشيخ - جريدة البورصة

8/29/2024 11:53:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) الفيقى: الشركة تسعى لتغطية كافة المحافظات قبل نهاية 2024

دشنت شركة ((أبو غالى موتورز))، وكيل ((جيلى)) فى مصر، بالتعاون مع شركة ((سيتى يورب موتورز)) الموزع المعتمد، أول مركز ومركز خدمة لسيارات ((جيلى)) بمدينة شرم الشيخ.

وقال أمجد الفيقى، مدير علامة (جيلى) الصينية بمجموعة أبوغالى موتورز، إنَّ صالة عرض ((سيتى يورب موتورز)) تعد إضافة جديدة لتواجد علامة ((جيلى)) فى مصر ضمن الخطة الطموحة التى أعدتها الشركة.

موضوعات متعلقة انخفاض إنتاج تويوتا على مستوى العالم للشهر السادس على التوالي الولايات المتحدة تضيف ألف وحدة شحن للسيارات الكهربائية أسبوعيًا %14 نموًا فى مبيعات السيارات أول 7 أشهر من 2024

أشار ((الفيقى)) إلى أن الشركة تسعى لتغطية أنحاء الجمهورية لإرضاء عملائها، موضحاً أن الشركة تتطلع لافتتاح فروع ومراكز معتمدة جديدة لعلامة ((جيلى)) خلال 2024.

أوضح أنه يوجد ما يقرب من 25 مركز لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار لعلامة“جيلى” بالسوق المصرية خلال الفترة الحالية.

وأوضح محمود سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ((سيتى يورب موتورز))، أن المركز يقام على مساحة 350 متر مربع، ويضم معرض ادارى وبه صالة عرض لسيارات جيلى، تتسع لعرض اكثر من 10 سيارات.

أشار“سليمان” إلى أن المركز قادر على توفير خدمات الصيانة إلى ما يقرب من 25 سيارة يومياً، موضحاً ان المركز يضم مخزن لقطع غيار السيارات الأصلية.

لفت إلى أن أكثر من 60 % من حجم المبيعات تُحصل من عملاء الحلول التمويلية، والنسبة المتبقية تفضل نظام الكاش.


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