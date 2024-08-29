((أبو غالى)) و((سيتى يورب)) يدشنان صالة عرض لسيارات ((جيلى)) بشرم الشيخ - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الفيقى: الشركة تسعى لتغطية كافة المحافظات قبل نهاية 2024
دشنت شركة ((أبو غالى موتورز))، وكيل ((جيلى)) فى مصر، بالتعاون مع شركة ((سيتى يورب موتورز)) الموزع المعتمد، أول مركز ومركز خدمة لسيارات ((جيلى)) بمدينة شرم الشيخ.
وقال أمجد الفيقى، مدير علامة (جيلى) الصينية بمجموعة أبوغالى موتورز، إنَّ صالة عرض ((سيتى يورب موتورز)) تعد إضافة جديدة لتواجد علامة ((جيلى)) فى مصر ضمن الخطة الطموحة التى أعدتها الشركة.
موضوعات متعلقة
انخفاض إنتاج تويوتا على مستوى العالم للشهر السادس على التوالي الولايات المتحدة تضيف ألف وحدة شحن للسيارات الكهربائية أسبوعيًا %14 نموًا فى مبيعات السيارات أول 7 أشهر من 2024
أشار ((الفيقى)) إلى أن الشركة تسعى لتغطية أنحاء الجمهورية لإرضاء عملائها، موضحاً أن الشركة تتطلع لافتتاح فروع ومراكز معتمدة جديدة لعلامة ((جيلى)) خلال 2024.
أوضح أنه يوجد ما يقرب من 25 مركز لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار لعلامة“جيلى” بالسوق المصرية خلال الفترة الحالية.
وأوضح محمود سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ((سيتى يورب موتورز))، أن المركز يقام على مساحة 350 متر مربع، ويضم معرض ادارى وبه صالة عرض لسيارات جيلى، تتسع لعرض اكثر من 10 سيارات.
أشار“سليمان” إلى أن المركز قادر على توفير خدمات الصيانة إلى ما يقرب من 25 سيارة يومياً، موضحاً ان المركز يضم مخزن لقطع غيار السيارات الأصلية.
لفت إلى أن أكثر من 60 % من حجم المبيعات تُحصل من عملاء الحلول التمويلية، والنسبة المتبقية تفضل نظام الكاش.
MENAFN29082024000202011048ID1108617953
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.