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النفط يعزز من مكاسبه عند التسوية مع تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي - جريدة البورصة

8/29/2024 11:53:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة منتدى برلين للطاقة يعقد دورته القادمة.. الإثنين المقبل شل تُخفض 20% من قوتها العاملة في التنقيب عن النفط والغاز عالميًا ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في أمريكا بأكثر من التوقعات

عززت أسعار عقود النفط من مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع تقييم توقف الإمدادات من ليبيا وخطط خفض الإنتاج في العراق، للوفاء بالاتفاق مع“أوبك+” لتعويض فائض الإنتاج البالغ 1.44 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 1.65% بما يعادل 1.29 دولار عند 79.94 دولار للبرميل.

فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.85% أو 1.39 دولار ليسجل 75.91 دولار للبرميل.

وتغلب تأثير الاضطرابات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على مخاوف ضعف الطلب، كما توقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط اليوم، وتعطلت حركة الصادرات في عدة موانئ وسط مواجهة بين الفصائل السياسية.

ونقلت“رويترز” عن مصادر، تخطيط العراق لخفض إنتاج النفط في سبتمبر، ليتراوح بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يوميًا، بعد تجاوز الحصة المتفق عليها مع“أوبك+” عند 4 ملايين برميل يوميًا، بإنتاج نحو 4.25 مليون برميل يوميًا في يوليو.

واستمدت الأسعار دعمًا من تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 3% في القراءة الثانية للربع الثاني من 2.8% في القراءة الأولية، فضلًا عن تقرير“إياتا” والذي أفاد بارتفاع الطلب العالمي على الشحن الجوي بمعدل نمو يتجاوز 10% للشهر الثامن على التوالي في يوليو.

المصدر:

MENAFN29082024000202011048ID1108617952

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