النفط يعزز من مكاسبه عند التسوية مع تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي - جريدة البورصة

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عززت أسعار عقود النفط من مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع تقييم توقف الإمدادات من ليبيا وخطط خفض الإنتاج في العراق، للوفاء بالاتفاق مع“أوبك+” لتعويض فائض الإنتاج البالغ 1.44 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 1.65% بما يعادل 1.29 دولار عند 79.94 دولار للبرميل.
فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.85% أو 1.39 دولار ليسجل 75.91 دولار للبرميل.
وتغلب تأثير الاضطرابات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على مخاوف ضعف الطلب، كما توقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط اليوم، وتعطلت حركة الصادرات في عدة موانئ وسط مواجهة بين الفصائل السياسية.
ونقلت“رويترز” عن مصادر، تخطيط العراق لخفض إنتاج النفط في سبتمبر، ليتراوح بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يوميًا، بعد تجاوز الحصة المتفق عليها مع“أوبك+” عند 4 ملايين برميل يوميًا، بإنتاج نحو 4.25 مليون برميل يوميًا في يوليو.
واستمدت الأسعار دعمًا من تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 3% في القراءة الثانية للربع الثاني من 2.8% في القراءة الأولية، فضلًا عن تقرير“إياتا” والذي أفاد بارتفاع الطلب العالمي على الشحن الجوي بمعدل نمو يتجاوز 10% للشهر الثامن على التوالي في يوليو.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617952
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