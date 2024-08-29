داو جونز يرتفع وحيدًا عند الإغلاق ويحقق مستوى قياسيًا للمرة الثالثة في أغسطس - جريدة البورصة

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تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية عززت احتمالات تحقق سيناريو الهبوط الناعم، وبددت مخاوف المستثمرين تجاه حدوث ركود، لكن أسهم شركات التكنولوجيا شكلت ضغوطًا هبوطية عقب إعلان نتائج أعمال“إنفيديا” الفصلية.
وعند إغلاق التداولات، صعد“داو جونز” بنسبة 0.6% أو 243 نقطة عند 41335 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي مستوى قياسيًا جديدًا للمرة الـثالثة في أغسطس.
وفي حين استقر مؤشر“إس آند بي 500” دون تغيير عند 5591 نقطة، تراجع“ناسداك” بنسبة 0.25% أو 39 نقطة عند 17516 نقطة.
وهبط سهم“إنفيديا” بنسبة 6.4% إلى 117.59 دولار، وهو أدنى مستوى إغلاق خلال 12 جلسة، لتتراجع القيمة السوقية لصانعة الرقائق دون 2.9 تريليون دولار.
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