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داو جونز يرتفع وحيدًا عند الإغلاق ويحقق مستوى قياسيًا للمرة الثالثة في أغسطس - جريدة البورصة

8/29/2024 11:53:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة سهم إنفيديا يتراجع للجلسة الثانية.. ومايكروسوفت تصبح ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم فيتش تتوقع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس بنهاية عام 2025 مسح: تزايد شعبية هاريس بين الناخبين الأمريكيين وتفوقها على ترامب

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية عززت احتمالات تحقق سيناريو الهبوط الناعم، وبددت مخاوف المستثمرين تجاه حدوث ركود، لكن أسهم شركات التكنولوجيا شكلت ضغوطًا هبوطية عقب إعلان نتائج أعمال“إنفيديا” الفصلية.

وعند إغلاق التداولات، صعد“داو جونز” بنسبة 0.6% أو 243 نقطة عند 41335 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي مستوى قياسيًا جديدًا للمرة الـثالثة في أغسطس.

وفي حين استقر مؤشر“إس آند بي 500” دون تغيير عند 5591 نقطة، تراجع“ناسداك” بنسبة 0.25% أو 39 نقطة عند 17516 نقطة.

وهبط سهم“إنفيديا” بنسبة 6.4% إلى 117.59 دولار، وهو أدنى مستوى إغلاق خلال 12 جلسة، لتتراجع القيمة السوقية لصانعة الرقائق دون 2.9 تريليون دولار.

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