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هاريس: من الضروري التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

8/29/2024 10:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كاملا هاريس لشبكة (سي.إن.إن) إن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن أمر ضروري بينما جددت دعمها لإسرائيل وأكدت أن "الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قُتلوا".

وأضافت هاريس في مقابلة أذيعت اليوم الجمعة "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها... وكيف تفعل ذلك أمر مهم.

لقد قُتل الكثير من الفلسطينيين الأبرياء، وعلينا التوصل إلى اتفاق". ولم تشر إلى أي تغيير في السياسة الحالية.

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