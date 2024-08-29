هاريس: من الضروري التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كاملا هاريس لشبكة (سي.إن.إن) إن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن أمر ضروري بينما جددت دعمها لإسرائيل وأكدت أن "الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قُتلوا".
وأضافت هاريس في مقابلة أذيعت اليوم الجمعة "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها... وكيف تفعل ذلك أمر مهم.
لقد قُتل الكثير من الفلسطينيين الأبرياء، وعلينا التوصل إلى اتفاق". ولم تشر إلى أي تغيير في السياسة الحالية.
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