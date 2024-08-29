252 مليون دينار تكلفة العلاج النفسي في الأردن العام الماضي

MENAFN - Khaberni) خبرني -تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تقرير دراسة مبررات الاستثمار في الوقاية من حالات الصحة النفسية وإدارتها في الأردن، بحضور وزراء الصحة الدكتور فراس الهواري، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والاستثمار خلود السقاف، والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

وأنجزت الدراسة، التي تسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لزيادة الاستثمار والعمل الاستراتيجي في مجال الصحة النفسية، من قبل كوار وزارة الصحة، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأردن وفريق العمل المشترك بين الوكالات التابع للأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (UNIATF).

وخلال مشاركة سموه في جلسة حوارية لمناقشة توصيات الدراسة والخطوات التالية ودور الجهات الشريكة، أكد سموه ضرورة ايجاد مركز إقليمي للصحة النفسية للوقاية من الأزمات خصوصاً في المناطق المعرضة للأزمات بأنواعها. وفيما يتعلق بالحرب على غزة، أشار سموه إلى أهمية إيجاد مركز لرعاية ضحايا الحرب خصوصا وأن الحرب أدت إلى صدمات نفسية متوارثة بين الأجيال.

وأوضح سموه أنه خلال الأزمات سواء تلك المتعلقة بالحروب أو الكوارث الطبيعية أو من صنع الانسان لا بد من إعطاء الصحة النفسية أولوية ملحة لصون الانسان وكرامته.

وقال، "صارت الحاجة إلى الاستثمار في تنمية رأس المال البشري أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتحويل المواطنين من تابعين إلى مشاركين في صنع القرار"، لافتا سموه إلى أنه لقياس التقدم نحو الرعاية الصحية النفسية والمتكاملة والمنصفة والمتاحة للجميع لا بد من إلزام الجهات المعنية ومساءلتها وتمكين الأفراد والمجتمعات والوصول إلى خدمات الصحة النفسية.

وبين ضرورة الإنفاق لتطوير حالة الانسان وتمكينه من خلال الاعتماد على فهرس للحرمان المتعدد وذلك لمعرفة اوجه العوز والحرمان لدى الافراد سواء كانت متعلقة بالصحة أو التعليم أو نوعية الحياة.

من جانبه، أشار الهواري إلى الأعباء الاقتصادية للعلاج النفسي، مبينا أن تكلفة هذا المرض على الاقتصاد العالمي قدرت بنحو 2.5 تريليون دولار عام 2010 وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن يزيد هذا المبلغ إلى 6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030، وتتحمل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ما نسبته 54 بالمئة من العبء الاقتصادي الناجم عن المرض.

وبين الهواري أن تكلفة هذا المرض على الأردن وفقا لدراسة مبررات الاستثمار في الصحة النفسية التي تم اطلاقها اليوم، بلغت نحو (252 مليون دينار) عام 2023 وحده، ويشمل ذلك 53 مليون دينار في الإنفاق المباشر على الرعاية الصحية، ونحو 199 مليون دينار كنفقات غير مباشرة تتمثل بفاقد الإنتاجية بسبب الوفيات المبكرة والإعاقة وانخفاض الإنتاجية في مكان العمل.

وأوضح أنه "بالرغم من هذه التحديات، تواصل وزارة الصحة بالشراكة مع سائر القطاعات الصحية الحكومية والعسكرية والخاصة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، جهودها الرامية إلى تعزيز ورفع كفاءة النظام الوطني للصحة النفسية، والتي تشمل مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة وإتاحة الوصول إليها، خاصة أننا نسعى لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للجميع بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون حالات الصحة النفسية".

من جهتها، قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، إن تواجد كافّة الشركاء يعدّ انطلاقة حقيقيّة في جهود دمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الصحيّة الأوّلية، وللعمل معاً ليتمكن كل شخص من الوصول والحصول على رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة.

وأوضحت ان هناك فرصة حقيقية لنبذ الوصم والتمييز حول أمراض واضطرابات الصحة النفسية.

بدورها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في الأردن رندة أبو الحُسن، إنّ أهداف هذا التقرير تتماشى مع التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الحكومة الأردنية نحو تشجيع الاستثمار في تطوير البنية التحتية والخدمات العلاجية وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة من أجل الارتقاء بمستوى الصحة النفسية لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.

وأكدت أبو الحُسن أهمية المبادرة التي تمثل نقلة نوعية في آلية تعزيز دور القطاع الخاص وقطاع التأمين في دعم وتطوير الصحة النفسية في الأردن من خلال توفير التمويل والأدوات الازمة لرفع جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها بحيث تصبح متاحة للجميع.

وكشف التقرير عن العبء الاقتصادي الذي تفرضه اضطرابات الصحة النفسية على الأردن، وقدم التقرير تقييماً شاملاً للمشهد الحالي للصحة النفسية في الأردن، مفصلاً التحديات والفرص المتاحة لتطوير النظام.

ويركز التقرير بشكل أساس على 6 حالات نفسية، هي: الذهان، واضطراب ثنائي القطب، والاكتئاب، واضطرابات القلق، والصرع، واضطرابات تعاطي الكحول.

واوصى التقرير إلى تعزيز تنفيذ واعتماد الممارسات والقوانين القائمة في إطار السياسات الأردنية، وانشاء وتعزيز الرصد والمراقبة لتقدير انتشار حالات الصحة النفسية، وتتبع نتائج المرضى وإدراك اجمالي الإنفاق على الصحة النفسية، والتخصيص المباشر لميزانيات الصحة النفسية لمراكز الرعاية الصحية الأولية، والاستثمار في تدخلات الصحة النفسية السريرية والسكانية القائمة على الأدلة والفعالة من حيث التكلفة، وزيادة الوعي حول حالات الصحة النفسية في المجتمعات للحد من الوصم والتأكد من أن الأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة يمكنهم الوصول إليها دون خوف أو تمييز.