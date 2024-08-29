«موانئ أبوظبي» ضمن أكبر 20 مشغلاً لموانئ الحاويات

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي دخولها ضمن قائمة أكبر 20 مشغلاً عالمياً لموانئ الحاويات، بحسب أحدث الدراسات المتخصصة في المجال. يأتي حصول مجموعة موانئ أبوظبي على المركز التاسع عشر عالمياً في تصنيف ((دروري))، وهي مؤسسة بريطانية متخصصة في الاستشارات والأبحاث البحرية والمتعلقة بموانئ الحاويات، تقديراً لدورها المتنامي في إدارة عمليات الموانئ، وتوسع رقعة انتشارها بشكل متزايد مع إبرامها سلسلة من اتفاقيات الامتياز، واستحواذها في عام 2023 على شركة نواتوم، التي تشغل 16 محطة بحرية في إسبانيا.

تضم محفظة الأعمال الحالية لمجموعة موانئ أبوظبي 33 محطة بحرية، تمتد عبر ثماني دول تشمل الإمارات وإسبانيا وباكستان، من بينها 27 محطة بحرية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، ومن المقرر تشغيل محطات جديدة داخل الإمارات، وأخرى خارجها بموجب اتفاقيات الامتياز التي أبرمت في كل من جمهورية الكونغو ومصر وأنجولا.

وقد تم إدراج المجموعة في هذا التصنيف الحديث الذي أعدته مؤسسة دروري ضمن تقريرها السنوي لعام 2024/2025، والذي يضم أكبر مشغلين عالميين لموانئ الحاويات من حيث إجمالي حجم مناولة الحاويات، وذلك بحسب بيانات عام 2022 / 2023.

وخلال عام 2023، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن ارتفاع حجم مناولتها للحاويات إلى 4.91 ملايين وحدة نمطية (قياس عشرين قدماً)، بزيادة قدرها +13 % على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي حجم مناولة الحاويات في المحطات التي تديرها المجموعة داخل الإمارات بنسبة 6 % ليصل إلى 4.6 ملايين حاوية نمطية.

وشملت تلك النتائج أنشطة شركة ((نواتوم)) خلال ستة أشهر بعد دمج أعمالها في المجموعة، في حين حقق قطاع الموانئ التابع للمجموعة خلال عام 2023 إيرادات موحدة وصلت نسبتها إلى 16 %، وأرباح معدلة بعد استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصلت نسبتها إلى 23 %.

وقد حافظ قطاع الموانئ خلال العام الحالي على هذا النسق من النمو المستمر، حيث سجل في الربع الثاني من عام 2024 زيادة في الإيرادات بنسبة 83 % على أساس سنوي، وبنسبة 13 % على أساس مقارنة المثل بالمثل، بقيمة تصل إلى 563 مليون درهم.

وقد أسهم الاستحواذ على شركة نواتوم، وكذلك اتفاقية الامتياز الجديدة في كراتشي، في زيادة الطاقة الاستيعابية على امتداد محفظة مجموعة موانئ أبوظبي من المحطات العالمية، وذلك بنسبة 14 % لتصل إلى 9.7 ملايين حاوية نمطية في عام 2023.

وفي النصف الأول من عام 2024، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقيات لتطوير وتشغيل محطات متعددة الأغراض في كل من ميناء سفاجا المصري، وميناء بوانت نوار الكونغولي، وميناء لواندا الأنجولي، كما تم توقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى لتطوير محطات متعددة الأغراض في كل من شرق بورسعيد والسخنة المصريين، وميناء شيتاغونغ البنغالي.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: ((يعكس إدراج مجموعة موانئ أبوظبي ضمن قائمة مؤسسة دروري لأكبر 20 مشغلاً عالمياً لموانئ الحاويات، الأهمية الدولية المتزايدة لمجموعتنا، حيث نواصل توسعنا المرتكز على إضافة قيمة فعلية نساهم من خلالها في رفد قطاعات التجارة والصناعة والخدمات البحرية واللوجستية.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي: ((يعد دخولنا تصنيف دروري لأكبر المشغلين العالميين للموانئ اعترافاً بالحضور القوي والمتنامي لمجموعة موانئ أبوظبي على الساحة العالمية.

كما أن توسع محفظة أعمالنا لتشمل محطات نواتوم في إسبانيا، وامتيازنا في ميناء كراتشي الباكستاني، ومحطاتنا التي سيتم تشغيلها في أفريقيا ومناطق أخرى، سيتيح لنا الاستفادة من أوجه التآزر في أعمالنا، وتوسيع نطاق تواجدنا في جميع أنحاء العالم)). وتواصل مجموعة موانئ أبوظبي البحث عن فرص استثمارية خارج دولة الإمارات. وتنتشر أعمال مجموعة موانئ أبوظبي في أكثر من 50 دولة.