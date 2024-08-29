تعاون بين «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» و«جوجل كلاود» لدعم الشركات الناشئة

أعلن ((كامبس دبي للذكاء الاصطناعي))، و((جوجل كلاود)) عن اتفاقية تعاون ثنائية تهدف إلى تعزيز نمو منظومة الشركات الناشئة في ((كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)). وبموجب هذا التعاون، سيتم الاستفادة من خبرات وموارد ((جوجل كلاود)) لتمكين الشركات الناشئة في المنطقة وتسريع وتيرة توسعها.

ويعد ((كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)) الموجود في مركز ((إنوفيشن هب))، منظومة مخصصة لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي و((الويب 3)).وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز ((إنوفيشن هب)) في مركز دبي المالي العالمي: ((سعداء بالتعاون مع جوجل كلاود لإنشاء منظومة مثالية تزخر بموارد غنية لتمكين الشركات الناشئة من دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة، التي تشكل خطوة استراتيجية نحو تسخير إمكانات التقنيات الناشئة، ستسهم في تعزيز مكانة ((كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)) بوصفه وجهة مفضلة للشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم للارتقاء بقدراتها وتوسيعها في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلاوة على ذلك، سيسهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة دبي كوجهة للشركات التي تركز على التكنولوجيا، واستقطاب المزيد من المواهب العالمية والمستثمرين المتنوعين إلى المنطقة)). من جانبه، قال زياد جمال، مدير جوجل كلاود في الإمارات:

((يسعدنا دائماً العمل مع ((كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)) في مركز دبي المالي العالمي لتمكين منظومة الشركات الناشئة الحيوية في دبي. وندرك جيداً أهمية هذه الخطوة في المساهمة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33)). وأضاف: تعد نصف الشركات الناشئة الممولة والعاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من عملاء جوجل كلاود، منها 70% من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار.