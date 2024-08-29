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«الإمارات دبي الوطني» يطلق «حساب المليونير» للتشجيع على الادخار

8/29/2024 7:32:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق منتجه الجديد ((حساب المليونير))، الذي يركز على تعزيز عادات الادخار ومكافأة العملاء بمجموع جوائز يصل إلى 57 مليون درهم، من خلال جوائز مخصصة للمواطنين الإماراتيين والمقيمين والشركات.

ويحظى أصحاب ((حساب المليونير)) الأفراد الذين لديهم أرصدة ودائع بقيمة 10.000 درهم أو متوسط رصيد بقيمة 8.000 درهم لتحويل الرواتب بفرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 45 مليون درهم، بما في ذلك أربع جوائز نصف سنوية بقيمة 18 مليون درهم، و20 جائزة شهرية ضخمة بقيمة 20 مليون درهم تقريباً، وأكثر من 500 جائزة أخرى تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم توزع على مدار 12 شهراً.

وعلى نحو مماثل، يمكن لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال أيضاً الدخول في السحب من خلال الحفاظ على متوسط رصيد شهري قدره 100.000 درهم، بما يتيح الفرصة للفوز بجوائز تزيد قيمتها على 12 مليون درهم، بما في ذلك أربع جوائز كبرى ربع سنوية بقيمة 4 ملايين درهم، و60 جائزة شهرية ضخمة تبلغ قيمتها 3.6 ملايين درهم، و204 جوائز أخرى بقيمة 4.44 ملايين درهم توزع على مدار 12 شهراً.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: (( حساب المليونير إضافة أخرى إلى مجموعة منتجاتنا وحملاتنا المبتكرة التي تهدف إلى مكافأة الأفراد على زيادة مدخراتهم)).

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