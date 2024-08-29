رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان وثاني الزيودي يبحثان سبل تعزيز التنسيق والتعاون

استقبل الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، دولة للتجارة الخارجية، وذلك في مقر الدائرة، بحضور الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، وجمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأطلع الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي خلال اللقاء معالي ثاني الزيودي على أبرز المبادرات والمشاريع الجديدة التي أطلقتها الدائرة، موضحاً الدور الذي تقوم به الدائرة في تطوير العمل الجمركي، وتسهيل التجارة الخارجية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو أحجام الحاويات في ميناء عجمان، إلى جانب تقديم أفضل التسهيلات والخدمات.

وأكد أن الزيارة خطوة مهمة لتعزيز سبل التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية لدعم قطاع التجارة الخارجية، وتحقيق التنويع المستدام في مجالات الاقتصاد الوطني كافة، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات عموماً، وإمارة عجمان بشكل خاص، نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي مهم على ساحل الخليج العربي، وتشكيلها حلقة وصل بين مختلف إمارات الدولة.

وقال الدكتور ثاني الزيودي: إن الإمارات تعتبر مركزاً ريادياً دولياً، وتتمتع بمكانة مرموقة عالمياً، وأصبحت مركزاً مهماً للتجارة الخارجية غير النفطية، ووسعت شبكة شركائها التجاريين عبر فتح أسواق جديدة، من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.وأكد أن البيانات والمؤشرات تظهر ان قوة الحركة التجارية بين الإمارات، وباقي دول العالم، ويمثل قطاع النقل البحري جزءاً مهماً من هذه الحركة، مشيداً بمبادرات دائرة ميناء وجمارك عجمان.