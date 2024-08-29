غرفة الشارقة: حريصون على تعزيز التعاون مع أوزبكستان

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل البعثات التجارية، وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وجمهورية أوزبكستان، من خلال العمل على عقد فعاليات وملتقيات مشتركة لمجتمعي الأعمال، للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والارتقاء بمجالات العمل المشترك بين المستثمرين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بين عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعبدالعزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، بحضور عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية ومي سلطان بن هده رئيس قسم الشراكات والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتنمية آليات التواصل لتنظيم الفعاليات المشتركة والزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال والبعثات والوفود التجارية من الجانبين، بهدف تعريف مجتمعي الأعمال في كل من الشارقة أوزبكستان بمزايا الاستثمار في البلدين وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وإقامة مشاريع مشتركة فيما بينهم، كما وجهت غرفة الشارقة دعوة لوفد أوزبكستان لحضور فعاليات النسخة القادمة من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ومعرض إكسبو كولينير في مركز إكسبو الشارقة.

وأشاد عبدالله العويس بقوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأوزبكستان، والتي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث حققت أرقام التجارة البينية بين البلدين تطوراً كبيراً خلال المرحلة الماضية، إذ سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نسبة نمو وصلت إلى 104 % بقيمة تبادلات تجارية بلغت 993 مليون دولار في عام 2022، مقابل 487 مليون دولار في 2021، في حين قدّر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أوزبكستان بنحو 92 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 190 % مقارنة بعام 2021، مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية تشكل دافعاً نحو بناء مزيد من العمل المشترك.